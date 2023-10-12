انت الان تتابع خبر طلع واطي وبيخونها مع كل البنات.. فتاة مصرية جميلة تكتشف خيانة خطيبها بأبشع الطرق بعد ان ساعدتها صديقتها السعودية وأوقعتاه في الفخ! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وجاءت الفتاة في مقطع فيديو وهي تجلس بجوار صديقتها التي تحدثت في رسائل نصية مع خطيب الأخيرة بلهجة سعودية، لتتلقى الصدمة أن خطيبها يقوم بالتحدث مع الفتيات ويخونها .

وكانت المفاجأة أن خطيب الفتاة قام بالرد على الرسائل على الفور عندما سمع المقطع الصوتي الذي أرسل له باللهجة السعودية وظن أنها فتاة سعودية قائلاً:” قشطة دي طلعت سعودية بجد .”

وظهرت الفتاة في المقطع ويبدو على ملامحها الصدمة وأخذت تدّعي القوة وعيناها تدمعان من هول الموقف .