انت الان تتابع خبر ليست خرافات.. لن تصدق ماذا يفعل رش الملح على باب المنزل من عجائب.. اتفرج السر لأول مرة! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - لم يكن الأمر كذلك دائمًا كان الملح موجودًا منذ آلاف السنين , وكان ذا قيمة عالية لدرجة أن الناس كانوا يتاجرون به بالأوقية للأونصة بالذهب.

نشبت حروب من أجلها , وألهمت السوق السوداء النابضة بالحياة في جميع أنحاء أوروبا وآسيا.

حتى أن هناك طريقة قد يجلب لك الملح بها الحظ السعيد.

إذن كيف أصبح مثل هذا المنتج القيّم هو المنتج الذي يتم إنتاجه بكميات كبيرة والذي نضيفه بشكل عشوائي إلى الطعام , قرصة واحدة في كل مرة قد تفاجاً بمعرفة بعض هذه الحقائق الأقل شهرة حول التوابل المفضلة لدى الجميع , الملح.قد يحتاج جسمك إلى الملح ليعمل , لكنه لا يحتاج إلى الكثير .

يقدر 168110106 أجسامنا تحتاج فقط إلى 186 ملليجرام كل يوم - وهذا أقل مما يتناسب مع غشر ملعقة صغيرة.

لسوء الحظ , فإن تناول مثل هذه الكمية الصغيرة من الصوديوم أمر شبه مستحيل لأن الملح موجود في كل شيء نأكله ونشربه تقريبا اقراء ايضاً : .: تقترح العديد من المنظمات الصحية الحد الأقصى اليومي من 1.5 إلى 2.3 جرام لمنع المشاكل الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم.

لكننا نأكل أكثر من ذلك بكثير. تقدر كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد أن معظم الأمريكيين يستهلكون 3.4 جرام (أو 1.5 ملعقة صغيرة) من الصوديوم يوميًا.

إذا كنت في هذه المجموعة , فهذا يعني أنك تتناول الملح 18 مرة أكثر مما يحتاجه جسمك ليعمل!.

كيفية رش البيت بالماء والملح فوائده – موقع زيادة تمليح زوايا منزلك قد يجلب لك الحظ والسلام.

تمليح زوايا منزلك قد يجلب لك الحظ والسلام والازدهار عبر التاريخ , لعب الملح دوزًا في العديد من الأديان لتطهير الأشياء أو صد الشر. في التقاليد البوذية.

يستخدم الملح لصد الأرواح الشريرة , ومن المعروف أنها ترمي الملح على أكتافهم بعد الجنازات للتأكد من أن الأرواح الشريرة لا تتبعهم إلى المنزل.استخدمت ديانة الشنتو أيضًا الملح لتنقية منطقة ما.