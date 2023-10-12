5 دول في خطر كبير.. توقعات مزلزلة للفلكية ليلى عبد اللطيف لنهاية2023 مصير العديد من البلدان العربية على مهب الكارثة.!!

انت الان تتابع خبر5 دول في خطر كبير.. توقعات مزلزلة للفلكية ليلى عبد اللطيف لنهاية2023 مصير العديد من البلدان العربية على مهب الكارثة.!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كما بينت توقعات ليلى عبد اللطيف الامارات، في مدحها ونفاقها لرئيس الإمارات، أن هذه المهمة الصعبة لابن زايد سيكون لها أثر طيب وإيجابي على غالبية شعوب هذه الدول، وأن النجاح والنجاح سيرافقان رئيس الدولة. دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه المهمة الدقيقة، خاصة على المستوى العراقي الإيراني.

سيدة الإلهام والتوقعات الشهيرة ليلى عبد اللطيف لعام 2023 تحدثت عن بلدة إماراتية صغيرة ستصبح حديث الإعلام والعالم، بسبب موجة السياحة اللافتة نحو هذه المدينة في قلب الإمارات.

أضافت توقعات ليلى عبد اللطيف الامارات أنه بمناسبة شهر رمضان، سيبادر رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد بمبادرة إنسانية بمناسبة العام الجديد، بإصدار عفو عام عن بعض السجناء الشباب غير المحكوم عليهم بجرائم خطيرة. من أجل منحهم فرصة ثانية لتغيير حياتهم للأفضل