انت الان تتابع خبر رجل واحد لا يكفيني .. شابة سعودية تعترف بدون خجل أنها متزوجه من رجلين وتنام كل ليلة عند واحد!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في مقطع فيديو صادم، ظهرت فتاة سعودية تكشف عن جانب مثير من حياتها الشخصية. وفي الفيديو، تعترف الفتاة بأنها تعيش مع زوجها الحقيقي السعودي، وفي الوقت نفسه تعيش مع شخص آخر كندي الجنسية يتعامل معها كزوجته. وتكشف الفتاة أنها تنام كل ليلة في غرفة شخص من أزواجها الاثنين.

تبدأ القصة في منتصف عام 2014، حينما سافرت الفتاة السعودية "نورا" مع زوجها السعودي إلى كندا لغرض الدراسة. ولكن بمجرد وصولها إلى هناك، بدأت حياة جديدة تمامًا. فقد تركت دين الإسلام ودخلت في علاقات متعددة مع الرجال، وذلك بمعرفة زوجها الذي وافق على أن يشاركها شخص آخر في زواجها ويعيش معهم في نفس المنزل. وتبلغ نورا من العمر 32 عامًا، وتعترف بأنها تحب العلاقات المتعددة وتفضل أن تكون لها علاقات متجددة مع الرجال أو النساء، وتؤكد أن رجل واحد لا يكفيها.على الرغم من أن نورا تزوجت من شاب سعودي قبل 8 سنوات وأنجبت منه طفلتها، إلا أنها لديها شريك آخر يربطها به علاقة عاطفية. وهذا الشريك هو شخص كندي الجنسية يُدعى "ديفيد" ويبلغ من العمر 31 سنة.

تنتشر هذه القصص المثيرة في العالم، وتثير الكثير من الجدل والاستغراب. فالعلاقات المتعددة تعتبر من الأمور المثيرة للجدل في المجتمعات التقليدية، وتعتبر خروجًا عن المألوف والمقبول. وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه القصص تعكس تغيرًا في القيم والمعتقدات الاجتماعية، وتعكس حرية الفرد في اختيار شريك حياته ونمط علاقته.على الرغم من أن هذه القصة قد تثير الكثير من الجدل والانتقادات، إلا أنها تجعلنا نفكر في مفهوم الزواج والعلاقات العاطفية بشكل عام. فهل يجب أن نقيد أنفسنا بالتقاليد والقيود الاجتماعية؟ أم يجب علينا أن نسمح لأنفسنا بالعيش حياة حرة وفقًا لرغباتنا الشخصية؟ هذه أسئلة تستحق النقاش والتفكير