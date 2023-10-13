انت الان تتابع خبر على شعوب هذه الدول التضرع لله فورا..العالم الهولندي يحذر من وقوع زلزال بدرجة مدمره خلال الساعات القادمة..وفرص النجاة معدومه والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عاد العالم الهولندي فرانك هوغربيتس ليثير الجدل مجدداً بتحذير جديد من وقوع زلزال قوي بشدة 8.5 درجة خلال الساعات القادمة.

وفي تنبؤه الأخير، أشار العالم الهولندي إلى أن قوة الزلزال قد تصل إلى 8.5 درجة على مقياس ريختر خلال الساعات القادمة، وتوقع أن تعقبه هزات أخرى قد تصل شدتها إلى 6 درجات في الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر الحالي.وقد نشر هوغربيتس تحذيراً من الهيئة الجيولوجية ssgeos، التي يعمل فيها، على منصة إكس، حيث ذكرت الهيئة أن "اقتران المريخ وعطارد والمشتري في 22 سبتمبر قد يؤدي إلى حدوث هزة قوية في وقت لاحق في 23 أو 24 سبتمبر".