انت الان تتابع خبر برغم كبر سنه... كاظم الساهر يصعق جمهوره ويتزوج بقاصرة لم تبلغ 15 عاماً ...تفاصيل ساخنة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف الفنان العراقي كاظم الساهر، لأول مرة عن سر مخاطبته رئيس وزراء عراقي سابق بسبب فتاة قاصر.

وقال كاظم الساهر خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة “دي دبليو عربية“، إنه تأثر بطفلة تبلغ من العمر 14 عاماً، أرادت عائلتها تزويجها لرجل ستيني رغماً عنها.شكر خاص

وكشف كاظم الساهر أنه خاطب رئيس وزراء سابق للعراق بشكل مباشر لينقذ الفتاة القاصر.

وتابع: “بعد ما شوفت فيديو بنت عندها 14 سنة والدها عايز يجوزها بالعافية كلمت رئيس الوزراء العراقي وتدخل في الموضوع وشكرني”.

المرأة بطلة

وحول سر احترامه للمرأة، وتخصيصها في أغانيه، أجاب القيصر: “المرأة بطلة بكل شيء.. والمرأة في المجتمع العربي، أصبح لها دور كبير في مختلف المجالات السياسية والعلمية وغيرها”.

مضيفًا: “الرجال عبارة عن فوضى ونسبة كبيرة منهم غير منظمين”.

المستبدة!

وأشار الفنان العراقي إلى أنه اعترض على كلمات أغنية “المستبدة” التي طرحها عام 2000.