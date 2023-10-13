انت الأن تتابع خبر الجديد شديد.. بفستان مثير ندي الكامل طليقة الفيشاوي تظهر في غرفة نومها بهذه الطريقة..ومتابع بطل مصر الاول والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ليست المره الاولى التي تقوم فيها سيدة الأعمال ندي الكامل تثير الجدل حولها بسبب الفيديوهات والصور التي تقوم بنشرها دائما على صفحتها الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام ودائما ما تقوم ندي الكامل باظهار جسدها بطريقه كبيره جدا وتعتمد في الظهور على صفحتها الخاصه بملابس ضيقه للغايه ومكشوفه ودرجه كبيره جدا.

حيث ظهرت في فيديو نشرته على صفحته الخاصه على موقع تبادل الصور والفيديوهات ظهرت في الفيديو وهي ترتدي بكيني من اللون الزهري الضيق جدا والذي اظهر جميع منحنيات جسدها بطريقه كبيره جدا وتركت شعرها منسدلا على صدرها بطريقه في غايه الروعه والاثاره.

تعرضت النجمه الكبيره ندي الكامل الى عده انتقادات واسعه واتهامها البعض بانها تقوم على اجساد المجتمع وانها تعيش في مجتمع يلتزم بالعادات والتقاليد وعلقه متابعه على سما المصري وقال لها لم نفسك كفايه اللي انت عملتيه خلي ربنا يتوب عليك.