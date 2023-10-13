انت الان تتابع خبر استشهاد 14 فردًا من عائلة الداعية محمود الحسنات في غزة ،، اليكم قصة هؤلاء الشهداء الذين أضحوا رمزًا للإيمان والصمود في وجه الصعاب! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قالت وسائل إعلام وحسابات في منصات التواصل، إن 14 فرداً من عائلة الداعية الإسلامي الفلسطيني الشهير محمود الحسنات، استشهدوا جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ومناطق فلسطينية أخرى.

ونشر موقع “المصدر” وموقع “نيوترك بوست“، ومصادر أخرى إعلامية معلومات تفيد باستشهاد أقارب الحسنات، ومنهم 4 من أخواله وعمه وحفيده البالغ من العمر 9 أشهر، إضافة إلى ابن عمه وأطفاله الخمس.

واعتمدت المصادر على حساب في تويتر (غير موثق بالعلامة الزرقاء) يحمل اسم الداعية الفلسطيني محمود حسنات abuhamzahasanat ويتضمن 8000 متابع تقريباً وينقل ذات المعلومات حول ضحايا أقاربه.

وبمراجعة الحساب الرسمي للشيخ محمود الحسنات على انستغرام من قبل (وطن)، تم تأكيد المعلومات المتداولة.

ونشر الحسنات عبر خاصية “الاستوري” بحسابه خبر وفاة 14 فردا من عائلته في غزة، وأرفقه بصور بعضهم.

تفاعل واسع مع محمود الحسنات

ولقي إعلان محمود الحسنات على تويتر عشرات التغريدات التي تعزيه باستشهاد أفراد عائلته وتتمنى لهم الرحمة والسلوان وأن يلهم الداعية الصبر والصمود أمام تلك الفاجعة.

كما انتشر فيديو للداعية محمود الحسنات، يخاطب به الشعوب العربية والإسلامية يدعوها للتحرك نصرة للقطاع المحاصر.

ويقول الحسنات في الفيديو: “أناشدكم للخروج الثلاثاء في 10 من أكتوبر/تشرين الأول ترفرفرون بأعلام فلسطين وشعاركم لن نترك غزة وحدها”.

ومحمود سلمان جبريل الحسنات داعية فلسطيني مقيم في تركيا، ونشأ وترعرع في غزة وله متابعون بأعداد هائلة في الواقع وضمن منصات التواصل، وهو أحد مشاهير مواقع التواصل.

وفي 16 آذار/مارس زعم الحساب البديل للحسنات بأن حساباته الموثقة على تويتر وانستغرام، تم حذفها من إدارة المنصتين رغم أن الملايين يتابعه فيهما معلقاً: “فلتُحذف جميع الحسابات ما دمنا على طريق الحق”.