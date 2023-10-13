انت الان تتابع خبر حانت ساعة الصفر.. العالم الهولندي الشهير يحذر من وقوع زلزال جديد بدرجة مدمرة خلال الساعات القادمة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عاد العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، ليثير الجدل بتحذير جديد من وقوع زلزال قوي بشدة 8.5 درجة خلال الساعات القادمة.

وتنبأ العالم الهولندي، السبت، أن تصل قوة الزلزال خلال الساعات القادمة لـ 8.5 درجة على مقياس ريختر، متوقعًا أن يعقبه هزات أخرى قد تبلغ شدتها 6 درجات في الفترة ما بين 26 إلى 28 سبتمبر الجاري.

ونشر العالم الهولندي تحذير من الهيئة الجيولوجية ssgeos، التي يتبع لها، على منصة إكس، قالت فيه أنه: “يمكن أن يؤدي اقتران المريخ وعطارد والمشتري في 22 سبتمبر إلى هزة قوية في وقت لاحق في 23 أو 24 سبتمبر”.