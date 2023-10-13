انت الان تتابع خبر على طريقة الافلام الاجنبيه..مواطن سعودي يستدرج صديقة ويقوم بقتلة بطريقة لا تخطر على بال احد!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة عسير، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية

وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)

أقدم / عبد الرحمن بن مفلح بن عبد الرحمن القحطاني - سعودي الجنسية - على قتل فيصل بن فضل بن مفرح الشهري - سعودي الجنسية -، وذلك بطعنه عدة طعنات بسكين مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / عبد الرحمن بن مفلح بن عبد الرحمن القحطاني - سعودي الجنسية - يوم الأحد، بتاريخ 2 / 3 / 1445هـ الموافق 17 / 09 / 2023م بمنطقة عسير.