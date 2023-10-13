انت الان تتابع خبر فيروس قاتل يجتاح العالم و نسبة الوفاة تصل إلى 80%..هذه ابرز اعراضه!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - علق الدكتور علي الشهري، رئيس قسم مكافحة العدوى بمستشفى القوات المسلحة في خميس مشيط، على إعلان الهند حالة التأهب القصوى بسبب ظهور فيروس "نيباه".

وقال خلال مداخلة له مع قناة "الإخبارية": "فيروس نيباه خطير، يبدأ بحرارة ثم ضيق في التنفس والصداع ثم إصابة خلايا الدماغ ويتسبب في التهاب خلايا الدماغ". مشيرا إلى أن تطور مراحل المرض يؤدي إلى وفاة المصاب.

وأضاف: " هناك سلالتين من فيروس نيباه الأولى هي السلالة الماليزية، ولم تشكل خطورة ولم

​​​​​تسجل حالات انتقال بين البشر، والثانية هي السلالة البنجلاديشية، ويتوقع أنها خطيرة حيث تصل نسبة الوفيات الناتجة عنها إلى 80% من مجموع المصابين