انت الان تتابع خبر اتفرج اجمل مذيعة جزائرية بلا منازع.. تعمدت بكل جراءة وهى على البث المُباشر. بفعل صادم وكارثي للغاية صدم وفجر غضب كلّ الجزائريين والعرب.؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أنتشر عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب فيديو قديم بخصوص مذيعة جزائرية وما فعلتة خلال البث المباشر .



وفي التفاصيل ذكرت مواقع جزائرية ان المذيعة ارتبكت بعد أعطاها رسالة عاجلة لتقرأها على الهواء أمام المشاهدين



لكنها لم ترغب في ذلك وقررت عدم إكمال النشرة الإخبارية وانسحبت من قاعة التحرير واخذت قرار بعدم الدخول إليها





