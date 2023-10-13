انت الان تتابع خبر وفاة بطل مسلسل طاش ما طاش الشهير بطريقة مرعبة صدمت الملايين حول العالم العربي!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - توفي أمس الجمعة الفنان السعودي أحمد بن محمد السريع عن عمر يناهز 87 عاماً.

وفق ما أعلنت ابنته وسيتم تشييع جثمانه اليوم السبت بعد صلاة العصر في جامع الأمير فهد بن محمد آل سعود على طريق الحاير، وسيتم دفنه في مقبرة الحاير (المنصورية) بالرياض.نعاه العديد من الفنانين والمثقفين.

في بداية الستينات، كان أحمد بن محمد السريع واحدًا من أوائل الممثلين السعوديين الذين دخلوا عالم الفن. قدم العديد من الأعمال الفنية وعمل أيضًا كمدرس في إحدى مدارس المملكة العربية السعودية.

من بين أعماله المسلسلات الشهيرة مثل "طاش ما طاش" و"ينك يا درب الغنيمة" و"عائلة أبو رويشد" و"ضيف شرف" و"أحلام ضائعة" و"الغربال" و"حكاية قصيرة" و"حمود ومحيميد".