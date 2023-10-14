انت الان تتابع خبر أغرب قصة طلاق تهز العالم.. فتاة مصرية جميلة اكتشفت أن زوجها يمارس هذه العادة القذرة والمحرمة منذ ليلة الدخلة، وعندما بدأ الأمر يعذبها فضحته وكل أعماله بطريقة لا تخطر على بال "تفاصيل" والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - لم تتخيل ولاء أن تتزوج من شخص سارق، ويقوم بسرقة أموالها ومرتبها وعندما تواجه ينكر سرقة أموالها ويتهم اى شخص حتى اكتشفت هى ذلك وايقنت أنه يسرق اى شخص حتى أصدقاءه وأهله.

وأنه مريض بالسرقة حتى طفح بها الكيل وقررت إنهاء الحياة بينهما بالذهاب إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى خلع منه مبررة استحالة العشرة معه خوفا من أن تنجب منه أطفال .

وقالت الزوجة، تزوجت منذ عام واحد فقط زواج صالونات، وكنت متيقنه أن كل إنسان ليس كاملا وأنى من المؤكد أن أجد به بعض العيوب ولكن لم اتوقع أبدا أن يكون لصا ( حرامى )، ويقوم بسرقة اى أموال معى لانى اعمل واتقاضي مرتب فى حدود 4 آلاف ، وصدمت عندما كنت أجد كل شهر مبلغ كبير ناقص منهم وباستمرار اى أموال أضعها فى الدرج لم اجدها وعندما اقوم بسؤاله ينكر.وتابعت حديثها، احيانا كان يتهم أحد أبناء اخواتى واحيانا أخرى يخبرنى انى لم اتذكر الأموال التى انفقها، حتى كنت سأجن وقررت أن اراقبه دون أن يشعر حتى رأيته يقوم بسرقة أمواله وتشاجرت معه والغريبة انه تعدى عليا بالضرب حتى طلبت منه الطلاق الذى رفضه لذلك تقدمت بدعوى خلع ضده بمحكمة الأسرة ومازالت الدعوى منظورة أمام القضاء.