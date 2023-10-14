انت الان تتابع خبر قتل أحدهما في مواجهة مع الشرطه.. بيان أمني بشأن عملية سطو مسلح وسرقة مليون ريال من مركبة نقل أموال بالرياض.. تفاصيل ساخنة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - صرح المتحدث الرسمي للأمن العام، بأن دوريات الأمن بمنطقة الرياض، باشرت بلاغًا عن تعرض مركبة نقل أموال لإحدى شركات خدمات النقل لسطو من مواطنين مسلحين وسرقة مبلغ مليون ريال منها.وتابع أنه تم على الفور متابعة الحالة ورصد مركبة الجناة وإعطابها، حيث ترجلا منها واستوليا على مركبة خاصة بعد إطلاق النار على سائقها وإصابته، مما اقتضى التعامل معهما بما يتطلبه الموقف وتبادل إطلاق النار معهما،

ما نتج عنه مقتل أحدهما وإصابة الآخر والقبض عليه.وأشار إلى أنه تم ضبط المبلغ المالي الذي استوليا عليه بحوزتهما، وجرى استكمال الإجراءات النظامية في الحادثة.