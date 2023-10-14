انت الان تتابع خبر عشبه ربانية من الطبيعة تصنع المعجزات بجسدك وعقلك تتمتع برائحة عطرية تحتوي على فيتامينات هامة للانسان .. مذكورة في القرآن 30 مُعجزة لن تتوقعه.؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - الجندي المجهول هو منتج ذو أهمية كبيرة وفائدة للبشرية، ومع ذلك فإنه غير معروف للكثيرين. يتم استخدام هذا المنتج يوميا ويدخل في صناعة معجون الأسنان، بالإضافة إلى دوره في تسهيل عملية الهضم.

ومع ذلك، هناك منتج آخر يستخدم يوميا ويعتبر من الأعشاب الطبيعية المفيدة للصحة والتي لا يعرف عنها الكثيرون. إنه الريحان، هذا النبات البسيط الذي يضيف نكهة رائعة للعديد من الأطعمة عند طهيها. ولذلك، يقوم الكثيرون بزراعة الريحان في منازلهم بسبب سهولة زراعته في المساحات الضيقة.

يعتبر الريحان عشبة تنتمي إلى عائلة النعناع وتستخدم في العديد من المأكولات، خاصة الإيطالية، وتعتبر عشبة مشهورة في جميع أنحاء العالم. وليس الريحان مجرد نكهة للأطعمة، بل يحتوي أيضًا على مجموعة من الفيتامينات والمعادن الهامة لصحة الإنسان، بالإضافة إلى مستويات عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الأمراض وتعزز الصحة العامة.

يعد الريحان أيضًا مكونًا رئيسيًا في معجون الأسنان. يقول الدكتور محمد سلام، خبير الأعشاب، إن الريحان يساعد في عملية الهضم ويستخدم في صناعة معجون الأسنان. يحتوي أوراق الريحان على زيت عطري يحتوي على مادة الكافور واللينالول، ويستخدم في علاج العديد من الأمراض وتخفيف الالتهابات.

يحتوي الريحان على كمية كبيرة من الزيوت العطرية الأساسية والغنية في المركبات الفينولية، وتميل رائحة الريحان إلى أنها تكون مماثلة لرائحة القرنفل القوية في بعض الأنواع خاصة النوع المستخدم في الطهي بسبب التراكيز العالية التي يحتويها من مادة الإنجول الكيميائية؛ أما النوع الأخر فتكون رائحته مائلة لرائحة الحمضيات لاحتوائه على تراكيز عالية من مادة وأضاف الخبير، أن الريحان يحتوي على الكثير من المعادن والفيتامينات؛ لذلك فهو له فوائد صحية عديدة منها تعزيز صحة الجهاز الهضمي؛ وتطهير الأمعاء وتنظيفها من السموم.

كما يمتلك خصائص مضادة للأكسدة؛ والتي تمكنه من محاربة الجذور الحرة المختلفة في الجسم، والتي قد تؤدي إلى تدمير الخلايا. ومن فوائد الريحان أيضا قدرته على تسكين الآلام لاحتوائه على تركيبات كيميائية تعمل كمخدر للآلام؛ كما يعزز صحة القلب والشرايين؛ كما يلعب الريحان دورًا كبيرًا في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة القوية.وتابع الخبير، أن الريحان يحتوي على فيتامين "أ"؛ ويعد مصدرا جيدا لمعدن المغنيسيوم والبوتاسيوم الضروريين جدا لحماية الأوعية الدموية وتعزيز صحتها، وزيادة انبساط وتوسيع الشرايين؛ والحد من خطر ارتفاع النوبات القلبية وضغط الدم؛ كما يعزز من صحة الجهاز التنفس.

حيث أثبتت الأبحاث أن للريحان دورا في علاج نزلات البرد والربو؛ ومحاربة التهاب الجهاز التنفسي. الريحان يعالج بكتيريا حب الشباب أكد الخبير؛ أن الريحان له قدرة على تقليل تكاثر البكتيريا، ومنع الالتهابات، لذلك ساهم في علاج حب الشباب الناتج من العدوى البكتيرية.يعتبر الريحان من النباتات العطرية المعروفة برائحتها الزكية والقوية، ولكن هل تعلم أن للريحان فوائد عديدة للصحة؟ في هذا المقال، سنتحدث عن بعض الفوائد الصحية المذهلة لعشبة الريحان.

الريحان ليس مجرد نبات عطري، بل له فوائد صحية مذهلة. يعتبر الريحان مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من القلق والتوتر النفسي، حيث يحتوي على مواد كيميائية تساعد في تخفيض هرمون الإجهاد في الجسم، مما يساعد على تهدئة الأعصاب وتخفيف التوتر. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الريحان مصدرًا جيدًا للحديد، حيث يمكن أن يغطي كوبان من أوراق الريحان الطازجة أو ملعقة صغيرة من الريحان المجفف 10% من الاحتياج اليومي من الحديد، وبالتالي يمكن أن يساعد في علاج فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

هل تعاني من رائحة الفم الكريهة؟ يمكن أن يكون الريحان الحل المثالي لك. فمضغ قليل من الريحان يساعد في تنشيط الفم وتنقية الرائحة الكريهة إن وجدت. ولذلك، يستخدم الريحان في صناعة معجون الأسنان. وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي الريحان على مضادات الأكسدة التي تقلل من التأكسد في الجسم وتحمي من التلف وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان ومرض السكري.

أخيرًا، يعزز الريحان صحة الكبد بفضل مضادات الأكسدة الفعالة التي يحتوي عليها. فهذه المضادات الأكسدة تعمل على تحسين وظائف الكبد وحمايته من التلف.

في الختام، يمكن القول أن إضافة الريحان إلى نظامك الغذائي يمكن أن يكون أمرًا مفيدًا لصحتك، حيث يساهم في تخفيف القلق والتوتر النفسي، وعلاج فقر الدم، وتنشيط الفم وتنقية الرائحة الكريهة، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان ومرض السكري، وتحسين صحة الكبد.

تساهم أيضًا عشبة الريحان في التقليل من الاكتئاب وأعراضه، حيث يحتوي نوع معين من عشبة الريحان على خصائص مضادة للإكتئاب والتوتر. كما تساعد عشبة الريحان في خفض مستويات السكر في الدم وتحد من مخاطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

تتمتع عشبة الريحان بفوائد عديدة ومتنوعة. فهي تساعد في الوقاية من أعراض السكري مثل ارتفاع مستويات الكوليسترول ومقاومة الأنسولين. كما تساهم في تقليل مستويات الكوليسترول عن طريق استهداف عملية "الأيض" لتحلل الدهون، مما يؤدي إلى تقليل نسبة الدهون التي تؤثر على مستويات الكوليسترول المرتفعة.

وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي عشبة الريحان على فوائد أخرى عديدة. فهي تساعد في تقليل فقدان الذاكرة المرتبط بالشيخوخة والتوتر، وتقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. كما تساهم في خفض ضغط الدم لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم، وتقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل سرطان الثدي والقولون والبنكرياس. تحد أيضًا من نمو البكتيريا المسببة لتسوس الأسنان وتساهم في علاج المشكلات المرتبطة بالمعدة.

تعمل عشبة الريحان أيضًا على زيادة اليقظة الذهنية وعلاج مشكلة فقدان الشهية، وتساعد في التخلص من الغازات المعوية. كما تقلل من الإمساك وحتى الإسهال، وتعزز صحة الكلى.