انت الان تتابع خبر خاص للنساء فقط .. ضعي الصابون على الخيار وإستخدميه بهذه الطريقة فقط وبهذا الوقت في غرفة النوم.. (نتيجة مذهلة تبحث عنها الجميع والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وضع الصابون على الخيار هو خطوة قد تندمين على عدم تجربتها. يعتبر صابون الخيار واحدًا من أجمل أنواع الماسكات للبشرة.

يستخدم ماسك الخيار منذ القدم ويناسب جميع أنواع البشرة، بما في ذلك البشرة الدهنية. إنه ماسك طبيعي خالٍ من أي مواد كيميائية ضارة للبشرة ويوفر العديد من الفوائد الصحية للبشرة.

إنه غني بالعناصر الغذائية المفيدة للبشرة والجلد، ولا يكلف الكثير في التحضير. بالعكس، إنه واحد من أكثر الوصفات اقتصادية وبسيطة في التحضير. معظم المكونات متوفرة في المنزل. من أهم فوائد صابون الخيار للبشرة هو الحفاظ على ترطيبها وعدم جفافها، حيث يزودها بالماء اللازم.بالإضافة إلى ذلك، يعزز عمل خلايا البشرة ويجددها، ويزيل الجلد الميت والزائد، ويساعد في تقشير البشرة. يجعل البشرة ناعمة مثل بشرة الأطفال ويزيد من إشراقها ونضارتها. يمكن استخدامه كغسول للبشرة لتنظيفها وتنقيتها من الأوساخ والرواسب. يقلل من إفرازات الغدة الدهنية والدهون المزعجة لأصحاب البشرة الدهنية، خاصة في فصل الصيف.

يعتبر ماسك صابون الخيار من أفضل الوصفات الطبيعية التي تعمل على تحسين جودة البشرة وإزالة العيوب الجلدية. فهو يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات التي تساعد في تفتيح البشرة وتنظيفها من الشوائب والبقع الداكنة. كما أنه يعمل على ترطيب البشرة وتنعيمها وتنشيط الدورة الدموية فيها.لتحضير ماسك صابون الخيار، ستحتاجين إلى المكونات التالية:

نصف ثمرة خيار

كمية من الصابون العادي

كوب كبير من الماء المغلي

ملعقة كبيرة من نشا الذرة

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج

لتحضير الماسك، قومي ببشر الصابون العادي وضعه في برطمان زجاجي مع غطاء. ثم أضيفي الماء المغلي تدريجياً إلى الصابون المبشور وقومي بتحريكهما جيداً. بعد ذلك، قومي ببشر الخيار وصفيه من الماء باستخدام المصفاة. أضيفي الماء المصفى من الخيار إلى الصابون وقومي بتحريكهما معاً حتى يتجانسا.

بعد ذلك، أضيفي نشا الذرة إلى الخليط وقومي بتحريكه بالملعقة المعدنية. أضيفي بضع قطرات من عصير الليمون واستمري في التحريك حتى تحصلي على كريم قوامه متماسك قليلاً.

اشطفي وجهك بالماء النقي ثم ضعي الخليط على الوجه وقومي بتدليكه لمدة عشر دقائق. بعد ذلك، اشطفي الوجه بالماء الفاتر. يمكنك تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على بشرة ناعمة ونضرة.