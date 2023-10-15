عاد من العمل ووجد ابنه الوحيد يمارس هذا الشيء مع امه في الغرفة ، فهجم عليه وارتكب جريمه لا تغتفر.. تفاصيل قصة هزت مصر والرأي العام بأكمله!!

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الرياض - روايدا بن عباس - أقدم أب على قتل نجله في دائرة مركز شرطة أبو كبير التابع لمحافظة الشرقية، طعنًا بالسكين، إثر مشاجرة نشبت بينهما داخل منزل الأسرة.واستقبل مستشفى أبو كبير المركزي، شاب مصاب بطعنة نافذة في الصدر من الجهة اليسرى تسببت في حدوث هبوط حاد في الدورة الدموية وأودت بحياته.

انتقلت الأجهزة المعنية لفحص البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية والفحص، مصرع الشاب "أ.ا.ا"، يبلغ من العمر 25 سنة، نجار، يقيم في دائرة مركز شرطة أبو كبير.وبينت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة مسن يدعى "ا.ا"

والد المجني عليه، إثر نشوب مشاجرة بين الأب ونجله، طعنه الأول على إثرها بـ"سكين"، طعنة نافذة في الصدر من الجهة اليسرى، ما تسبب في حدوث هبوط في الدورة الدموية أدت إلى الوفاة.

حرر المحضر القانوني اللازم تحت رقم المحضر رقم 18586 جنح مركز شرطة أبو كبير لسنة 2023، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وقررت جهات التحقيق حبس الأب المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي في مدينة الزقازيق، وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها.