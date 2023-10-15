انت الان تتابع خبر قامت القيامة اعتداء أمام الكاميرات...ضيف لم يتمالك نفسه من جمال المذيعة فقام بفعل هذا الشيء بدون خجل.. وما فعله أغضب جميع المشاهدين .!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - انطلقت، يوم الخميس، في مدريد، محاكمة أحد المشاركين في النسخة الإسبانية من برنامج تلفزيون الواقع "بيغ براذر" (Big Brother)، والمتهم بالاعتداء على متسابقة أخرى عام 2017.وطالب الإدعاء بسجن المتهم عامين ونصف العام وبتعويض قدره 6000 يورو، طالبا المبلغ نفسه من منتجي البرنامج عن الضرر الذي لحق بالضحية.

وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة في فبراير، لكن جرى تعليقها بسبب "مشاكل نفسية" كانت تمنع الضحية من الإدلاء وبحسب صحيفة "ايه بي سي" الصادرة في مدريد، تخلت صاحبة الشكوى وقتها عن اتهام مهاجمها المفترض.

ووقع المشهد خلال تصوير برنامج "بيغ براذر" ("غران هيرمانو" باللغة الإسبانية) في عام 2017، وهو برنامج تبثه Telecinco، القناة الأكثر مشاهدة في إسبانيا.ويقوم البرنامج على إيداع مجموعة من الأشخاص داخل منزل وتصويرهم باستمرار، فيما يتولى المشاهدون استبعاد المتسابقين واحدا تلو الآخر.

واتهمت المدعية مشاركا آخر في البرنامج، كانت على علاقة عاطفية معه لفترة استمرت "حوالي خمسين يوما"، بحسب الادعاء، بالاعتداء عليها في غرفة أمام عدسة الكاميرات، بينما كانت "في حالة سكر".

وكتبت النيابة العامة في بيان أن الشابة "رفعت يدها مرتين وكأنها تطلب منه التوقف" و "قالت بكلمات متلعثمة (لا أستطيع ذلك) ".وبعد 10 دقائق فقط، عندما رفعت الشابة اللحاف، تدخل "أحد أعضاء فريق الإنتاج المسؤولين عن مشاهدة مقاطع الفيديو"، عندما رأى "حالة الخمول" لصاحبة الشكوى.

وقد بدأت القضية بعد عامين من الوقائع، أي في عام 2019، عندما كشفت الصحافة أن الشابة استدعيت لأخذ تعليقها، في اليوم التالي، على ما حصل أمام الكاميرا فيما يسمى بغرفة "الاعتراف".وأظهر مقطع فيديو لهذا "الاعتراف"، كشفت عنه وسائل إعلام عبر الإنترنت، الشابة وهي تتوسل وتبكي طالبة التوقف عن بث الصور