انت الان تتابع خبر لاحياء في فراش النوم: هبة قطب تنشر فيديو للكبار فقط سيجعل الدخان يخرج من اذنيك.. هذا ما يجب عليك فعله قبل الدخول لغرفة النوم..!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - خرجت أخصائية الطب وأستاذة الطب الشرعي في جامعة القاهرة الدكتورة هبة قطب بمقطع مثير للجدل أثناء عرضها لأحد حلقات برنامجها الشهير "بوضوح"الذي يتم بثه عبر قناة الحياة المصرية.

وتحدثت الدكتورة قطب في حلقتها التي تم بثها بشكل مباشر على عدد من الموضوعات المتعلقة بطبيعة الرجل والمرأة، وعن الطرق والخطوات التي تصب في حدوث علاقة فعالة بين الشريكين بما يؤدي إلى حياة زوجية سعيدة.وحرصت الدكتورة قطب في حلقتها هذه على تقديم النصائح والتوصيات المهمة التي تؤدي إلى ممارسة بطريقة سليمة كما أنّها قامت بالإجابة على أسئلة واستفسارات عدد كبير من المتابعين.بالإضافة إلى أنها قامت أيضًا بتقديم الحلول لمعظم المشاكل التي قد يعاني منها الرجل أو المرأة أثناء الممارسة وذلك عبر الإجابة على كثير من الأسئلة المرتبطة بهذا الجانب والتي وردت إليها من الجمهور."ومن ضمن الاستفسارات المهمة التي قدمتها إحدى متابعات البرنامج هو السؤال عن الطريقة التي تستطيع من خلالها المرأة إشعال الرغبهه لدى الرجل خصوصا وإن كان الرجل يعاني من البرود أو عدم الرغبة في ممارسة مع زوجته بانتظام.

ولاقى هذا السؤال استحسانا كبيرا من الدكتورة من قطب التي وصفته بأنه من الأسئلة المهمة والجوهرية لما له من تأثير كبير على العلاقة بين المرأة والرجل خصوصا وأنّ كثير من الرجال يعانون من مشكلة البرود . وأضافت أنّه في حال كان الرجل يعاني من البرود والضعف فإنه يجب على المرأة في هذه الحالة ممارسة أشياء لإشعال الرغبة لديه وبالتالي التمتع جيدة للطرفين.

وتتمثل الممارسات التي من خلالها المرأة إشعال لدى الرجل في إتباع ممارسات فنتازية مثل إرتداء الملابس الجديدة والغير مألوفة كتلك الملابس التي ترتديها فتيات الليل، وتغيير تسريحة شعرها وغيرها من الأشياء الغير معهودة حيث يؤدي ذلك إلى إشعالها لدى الرجل بشكل كبير. "