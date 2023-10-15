ودعاً للحبة الزرقاء والمقويات التي تحت المخدة.. هذة العشبة الجبارة هي سلاحكم السري في غرفة النوم لتحتطيم الارقام القياسية ..فقط استخدموه بهذه الطريقة وستهتز البناءة؟!

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الرياض - روايدا بن عباس - يُعتبر البسباس أو ما يسمى بالشمر أو الشومر، من النباتات ذات الفوائد العديدة كما يتمتع بقيمة غذائية كبيرة.

2. غني بالألياف من فوائد البسباس الهامة أنه غني بشكل طبيعي بالألياف الغذائية التي يحتاجها الجسم بشكل كبير ليس للهضم وخسارة الوزن فقط، بل لخفض فرص إصابتك بالعديد من الأمراض كذلك، مثل: مرض السكري، وأمراض القلب، والإمساك وغيرها.

3. خفض ضغط الدم يساعد البسباس على خفض ضغط الدم وتخفيف أي التهابات أو تهيج حاصل في الأوعية الدموية في الجسم، وذلك بسبب غنى البسباس بالبوتاسيوم والذي يحتاجه الجسم للحفاظ على مستويات ضغط الدم مضبوطة وصحية

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. 4. الوقاية من مغص الرضع وجدت بعض الدراسات أن زيت البسباس العطري قد يساعد وبشكل كبير على تخفيف مغص الرضع المزعج والمؤلم، وقد تكون الطريقة المثلى لذلك هي قيام الأم المرضعة بتناول منقوع البسباس الساخن.5. علاج اللدغات والقرصات من فوائد البسباس أن زيته له خصائص معقمة مما جعله يستخدم ولقرون طويلة في الطب الشعبي لبعض الحضارات لعلاج الجروح وتعقيمها، وكذلك التخلص من سموم الحشرات واللدغات، خاصة عند تطبيق هذا الزيت موضعيًا على مكان الإصابة

6. مفيد لصحة الجهاز التنفسي يساعد البسباس على التخلص من البلغم واحتقان الحلق والمجاري التنفسية وإزالة أعراض الكحة والتهابات الحلق، خاصة عند الغرغرة بمزيج يحتوي على زيت البسباس بمعدل 1-2 مرة يوميًا.

7. مفيد لصحة البشرة يحتوي البسباس على نسب عالية من فيتامين ج المعروف بأنه أحد مضادات الأكسدة القوية والفعالة، والتي تساعد على الوقاية من علامات الشيخوخة المبكرة، وخاصةً شيخوخة الجلد. ومن الجدير بالذكر التنويه هنا إلى أن نقص فيتامين ج قد يتسبب بخلل في إنتاج كولاجين البشرة، كما قد يتسبب في مشكلات أخرى، مثل: نزيف اللثة.

8. تعزيز الرغبة الجنسية من الممكن استعمال البسباس لتعزيز الرغبة الجنسية وزيادتها، إذ إنه يحتوي على تركيبة من المواد الكيميائية التي قد تؤثر بشكل إيجابي على الرغبة الجنسية.9. الوقاية من أمراض القلب من فوائد البسباس أن تناوله يساعد على خفض فرص الإصابة بأمراض القلب وجهاز الدوران، فهو يساعد على خفض مستويات الكولسترول السيء في الجسم. وبشكل عام فإن أي حمية غذائية غنية بالألياف الغذائية تساعد على حماية القلب والأوعية الدموية.

10. تحسين صحة العيون تساعد محتويات البسباس من مضادات الأكسدة على محاربة أي مشكلات وأمراض صحية قد تنشأ في العيون، خاصةً مع التقدم في السن. وتعمل العناصر الغذائية المتنوعة الموجودة في البسباس، مثل: الزنك، وفيتامين ج، والفلافونويدات على الوقاية من أمراض العيون بشكل عام ومرض التنكس البقعي بشكل خاص.

11. فوائد البسباس الأخرى وللبسباس فوائد عديدة أخرى، هذه أهم فوائد البسباس الأخرى:

تخفيف أعراض وآلام الطمث.

تقوية العظام. الوقاية من مرض السرطان.تخفيف الأعراض المرافقة لفترة انقطاع الطمث.

كبح الشهية وتخفيف الوزن.

تحسين الصحة النفسية وصحة الدماغ.