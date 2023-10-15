انت الان تتابع خبر الجمهور يطالب بإيقاف الحلقة.. الفلكية ليلى عبد اللطيف تطلق توقعاتها “الخطيرة ” لنهاية العام والمذيع ينسحب من البث!! ماذا حدث؟ والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تصدرت العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف قائمة الأكثر تداولاً في الساعات الأخيرة، بعدما أطلقت مجموعة من التوقعات المثيرة عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.

وحذرت الفلكية اللبنانية من ظهور وباء سيخلق أزمة لحوم وسيضرب المواشي والدواجن وطالبت الجميع بتخزين الغذاء والدواء وحذرت من الأيام القادمة.

وقالت إن نهايات عام 2023 ستكون محزنة من خلال اغتيال شخصية قيادية بارزة، وإيقاف التعليم في عدة مدارس وجامعات بالعالم بسبب انتشار وباء جديد وخطير.

وتحدثت ليلى عبد اللطيف عن كوارث ستضرب ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتتسبب في سقوط آلاف الضحايا وتعرض رئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان لعملية اغتيال.

وتوقعت قطع شبكات الإنترنت في أغلب دول العالم لفترة محدودة بسبب حدث ما، وتعرض أحد رؤساء الدول لكمين مسلح أو انقلاب عسكري وسيكون مصيره غامضًا، بالإضافة إلى رؤية معجزة حقيقية بالصوت والصورة ستثير حالة كبيرة من الدهشة والذهول في العالم.

وتنبأت ليلى عبد اللطيف بأن شخصية إعلامية مشهورة عالميًا ستفارق الحياة في حدث مؤسف وكبير، وسيشهد أحد السجون تمردًا خطيرًا يثير الفوضى والشغب ويؤدي إلى حدوث مجزرة بشرية.