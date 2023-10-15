انت الأن تتابع خبر سحر الكون يتجلى: كسوف الشمس الحلقي يزين سماء 4 قارات لمدة 5 ساعات! اكتشف الأماكن المثالية لرؤية هذا الظاهرة الفلكية المذهلة واستعد للانغماس في عالم الألوان والسحر الذي يخطف الأنفاس! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ساعات قليلة تفصلنا عن الظاهرة الفلكية الأخيرة من نوعها خلال عام 2023، والمنتظر أن تزين سماء عدة دول، وهى ظاهرة كسوف الشمس الحلقي، حيث تتفق ذروة كسوف الشمس مع لحظة الاقتران التي تسبق ميلاد هلال شهر ربيع الآخر لعام 1445هـ، والتي تكون في تمام الساعة 5:59:32 مساءً بالتوقيت العالمي (8:59:32 مساءً بتوقيت القاهرة).

متى يحدث كسوف الشمس في مصر؟

أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، أنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة الدكتور ياسر عبدالهادي، فإن العالم سوف يشهد اليوم السبت 14 أكتوبر 2023 كسوف الشمس الحلقي (لا يمكن رؤيته في مصر).

متى يبدأ كسوف الشمس 2023؟

وعند ذروة كسوف الشمس الحلقي يغطي قرص القمر حوالي 95.2% من كامل قرص الشمس، وتتفق ذروة هذا الكسوف مع لحظة الاقتران التي تسبق ميلاد هلال شهر ربيع الآخر لعام 1445هـ والتي تكون في تمام الساعة 5:59:32 مساءً بالتوقيت العالمي (8:59:32 مساءً بتوقيت القاهرة)، وعند هذه اللحظة تظهر الشمس كأنها حلقة من النار تحيط قرصًا أسود هو القمر.

وقت كسوف الشمس الحلقي

ويحدث كسوف الشمس الحلقي عادة عندما يكون القمر في أوج مناره حول الأرض، حيث يتيح ذلك مرور جزء من أشعة الشمس من حراف قرصه لتصل إلى الأرض، وسوف يستغرق كسوف الشمس منذ بدايته حتى نهايته 5 ساعات و52 دقيقة تقريبا، بينما يستغرق الكسوف الحلقي منه ما قدره 5 دقائق و17.2 ثانية.

وأشار «القاضي» إلى أن كسوف الشمس الحلقي يُرى في: «أجزاء من الولايات المتحدة الأمريكية- المكسيك- كولومبيا- البرازيل- أمريكا الجنوبية- أمريكا الوسطى»، كما يُمكن رؤية كسوف الشمس اليوم ككسوف جزئي في: «غرب قارة إفريقيا- أمريكا الشمالية- أمريكا الجنوبية- المحيط الباسفيكي- المحيط الأطلنطي- القارة القطبية الشمالية».

الكسوف من الساعة كام؟

وسيبدأ مسار كسوف الشمس في المحيط الهادئ قبالة ساحل جنوب كندا، ويتحرك عبر جنوب غرب الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى وكولومبيا والبرازيل، وسيكون كسوفا جزئيا مرئيا في معظم أنحاء أمريكا الشمالية والجنوبية والجزء الغربي من قارة أفريقيا.

وتسير مراحل كسوف الشمس للمناطق التي يرى فيها، على النحو التالي وفقًا لتوقيت القاهرة:

بداية كسوف الشمس الجزئي 17:03:38

بداية كسوف الشمس الكلي 18:14:33

ذروة كسوف الشمس الكلي 19:59:21

نهاية كسوف الشمس الكلي 21:44:26

نهاية كسوف الشمس الجزئي 22:55:07

كسوف الشمس الأول هذا العام

وكان كسوف الشمس الأول في عام 2023، يوم 20 أبريل، وهو نوع نادر من الكسوف يسمى «الهجين/ المختلط»، واتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر شوال لعام 1444، واستغرق كسوف الشمس منذ بدايته حتى نهايته مدة قدرها خمس ساعات و25 دقيقة تقريبا، ومن المنتظر حدوث كسوف الشمس الحلقي التالي في 2 أكتوبر 2024.