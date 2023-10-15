انت الان تتابع خبر ماتت على الهواء.. وفاة العرافة ليلى عبد اللطيف يشعل مواقع التواصل الاجتماعي والجمهور مصدوم.. حقيقة ماحدث!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تصدر اسم الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف محركات البحث خلال الايام القليلة الماضية، لكن هذه المرة ليس هناك أي توقعات انما أخبار تفيد بوفاتها.هذا الخبر نزل على الجمهور كالصدمة، حيث لم يصدقه الكثيرون واعتبروه مجرد اشاعات وهمية لانها مازالت تعمل على نشر توقعاتها من حين لآخر.

رغم الأنباء التي تم تداولها عبر السوشيال ميديا حول وفاة ليلى عبد اللطيف، أكدت المصادر الإخبارية الموثوقة أن هذه الأنباء ليست صحيحة وأنها مجرد إشاعات.

سافرت ليلى عبد اللطيف خلال السنوات الأخيرة الى الخارج لتلقي العلاج بسبب شعورها بوجود شحنات كهربائية في الرأس، حيث وهي تعاني منها منذ زمن بعيد.

وليلى عبد اللطيف هي سيدة أعمال معروفة في جمهورية مصر العربية ولبنان والوطن العربي وتظهر دائماً في القنوات التلفزيونية، لنشر توقعاتها عن العالم العربي والغربي.

وقد أكدت خلال استضافتها في إحدى البرامج أنها لا تتعامل مع العرافة ولا تؤمن بقراءة الفنجان أو التنويم المغناطيسي، ولكن لديها قوة الإلهام السادس.