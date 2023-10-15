انت الان تتابع خبر رحيل الإعلامية الأسطورية (جيزيل خوري) تودعنا وكندة علوش وسيرين عبد النور ينعيانها بكلمات ابكت الجمهور! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نعت كل من النجمة كندة علوش والنجمة سيرين عبد النور الإعلامية اللبنانية، جيزيل خورى، التي رحلت صباح اليوم عن عمر يناهز 62 عامًا، بعد معاناة مع مرض السرطان، وغردت كندة علوش، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "جيزيل خورى لروحك الرحمة برحيلها يخسر المشهد الإعلامي العربي إعلامية مميزة مثقفة صاحبة قضية كل العزاء لأسرتها ومحبيها" وكتبت سيرين عبد النور: "الراحة الأبدية اعطها يارب ونورك الدائم فليشرق عليها وداعًا جيزيل خوري".

ولدت جيزيل خورى في بيروت سنة 1961، بعد دراسات في الإعلام والتاريخ، انطلقت مسيرة جيزيل خوري الإعلامية عبر المؤسسة اللبنانية للإرسال ال بي سي بعيد افتتاح القناة، وهي أول محطة تلفزيونية خاصة في لبنان، وقدمت على هذه الشاشة المحلية رامج ثقافية ووثائقية وسياسية، من أبرزها برنامج "حوار العمر".

ثم انتقلت خوري إلى قناة "العربية" الإخبارية بعيد افتتاحها عام 2003، وعملت فيها لسنوات عدة قدّمت خلالها برنامجي "بالعربي" و"ستوديو بيروت" وقدمت برنامجها الحواري "مع جيزال" على سكاى نيوز عربية في 2020 بعدما حاورت خلال مسيرتها أبرز الشخصيات اللبنانية والعربية من خلال برامجها على قنوات عربية مختلفة.