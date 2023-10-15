انت الأن تتابع خبر شابة حسناء مغربيه تزوج بها شاب سعودي ودفع 23 مليون... حرق قلوب السعوديات وهكذا رد عليه السعوديين.. تفاصيل مثيرة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تم تداول فيديو مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر رجلاً سعودياً يقدم مهرًا نقديًا قدره مليون ريال سعودي لعروس مغربية.وفقًا للفيديو الذي قامت العروس المغربية بتوثيقه، يظهر المواطن السعودي وهو يخرج الأموال من كيس بلاستيكي ويضعها أمام والد الفتاة الذي لم يستطع تصديق ما يحدث حوله.

وبمجرد أن جمع والد العروس النقود، سأل ابنته عن قيمة كل رزمة، فأوضحت له أن كل رزمة تحتوي على 50 ألف ريال سعودي، وهو ما يعادل 23 مليون درهم مغربي.

وأظهر الفيديو موافقة الأب على الزواج فورًا، حيث سمع صوته وهو يهنئ ابنته ويتمنى لها الخير في حياتها الزوجية. أثار الفيديو وحجم المهر المقدم حالة من الجدل في السعودية، حيث انقسم المغردون بين المهنئين والمباركين، وبين من رأى في ذلك مبالغة قد تعوق الشباب السعوديين عن الزواج، وظهرت بعض الآراء النسوية التي تعكس غيرة واضحة.

وفي هذا السياق، عبر خالد العواجي عن اعتراضه على هذا الأمر، قائلاً: "مبالغة بهذه الطريقة مزعجة ولا تساعد على الزواج بطريقة أسهل، ما هذه العروسة التي تمتلك مزايا لا يمتلكها الآخرون؟".

وقال آخر: "الله يوفقهم ويجمع بينهم بالحلال، لكن لا يجب أن يشكو فيما بعد على وسائل التواصل الاجتماعي". وعبر المغرد سلطان بن حمد عن رأيه الآخر، قائلاً: "هذا سحر أسود لا يمكن مناقشته".

وأيده سعد السبيعي قائلاً: "هذا سحر لا يمكن لعاقل أن ينكره، حتى المهر في فندق صفقة تجارية، ثم يفقر الشاب وبعدها نجده في شوارع أقادير أو مراكش، حالة لا يجب أن تحدث ويجب أن تتعاطى السفارة معها".