انت الان تتابع خبر الكشف عن قاتل سعاد حسني وزواجها المفاجئ من العندليب ،، أختها كشفت النقاب عن الجاني وأكدت زواجها المفاجئ بأحد أعظم نجوم الفن! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - استضافت الإعلامية منى الشاذلى فى برنامجها معكم، الذى يذاع على قناة ONجيهان عبد المنعم أخت الفنانة الراحلة السندريلا سعاد حسنى لتكشف عن العديد من الأسرار والحكايات فى حياة السندريلا وحقيقة تخلصها من حياتها.

وقالت جيهان خلال الحلقة: "عبد الحليم حافظ كان جار سعاد حسنى فى منطقة الزمالك، وكانا ينظران إلى بعضهما من الشرفة، وكنت أراه كثيرا خلال فترة زواجهما التى استمرت 6 سنوات ونصف".

وتحدثت عن تفاصيل رحيلها، قائلاً: "القضية أغلق التحقيق فيها لكن أسرة سعاد حسنى متأكدة أنها قُتلت ونعرف من قتلها".. دون أن تصرَّح عن هوية من يقف وراء مقتلها.

وأشارت إلى أن عازف الناى الشهير محمود عفت ليس أخا لسعاد ولا تربطه صلة قرابة بها كما يتردد، زأما عن نجاة الصغيرة فهى أخت سعاد حسنى من الأب.

وأضافت أن عدد الأخوات الأشقاء لسعاد حسنى 2 بينما غير الأشقاء 14، وأوضحت أن السندريلا لم تكن تريد أن تكون ممثلة بل كانت تتمنى أن تكون مطربة مثل أختها نجاة الصغيرة.

وعن أمنية سعاد حسنى فى آواخر حياتها، قالت جيهان: "كان نفسها تتجوز وتخلف".