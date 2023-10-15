انت الأن تتابع خبر فيديو .. اشتباكات على حدود لبنان بين المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت مصادر عبرية أن اشتباكات كبيرة تجري حاليا بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومقاومين قرب الحدود اللبنانية وأن الجيش طلب من سكان كريات شمونة الدخول للملاجئ فورا.



وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن اشتباكا مسلحا وإطلاق نار كثيف يجري في قرب مستوطنة كريات شمونة.



وطلبت الجبهة الداخلية من الإسرائيليين في المنطقة الدخول للملاجئ فورا.

وأفلدت مصادر مطلعة أن الحدث الأمني في الشمال مستمر.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "تقوم طائرات الهليكوبتر الحربية التابعة للجيش الإسرائيلي الآن بمهاجمة البنية التحتية العسكرية في لبنان".



هذا وأعلن "حزب الله" اللبناني أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية هاجموا خمسة مواقع صهيونية، وهي جل العلام، بركة ريشا، موقع راميا، موقع المنارة، وموقع العباد".



وأضاف "حزب الله": "مجاهدو المقاومة هاجموا المواقع بالأسلحة المباشرة والمناسبة".