بعد أن تدمرت حياتها فجأة ... شاهد فتاة تكسر بلاط الحمام بعد حديث الشيخ الدجال وما وجدته تحته جعلها في حالة صدمة وغير حياتها تماما

انت الان تتابع خبر بعد أن تدمرت حياتها فجأة ... اتفرج فتاة تكسر بلاط الحمام بعد حديث الشيخ الدجال وما وجدته تحته جعلها في حالة صدمة وغير حياتها تماما والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تم توثيق مقطع فيديو يظهر فتاة تكسر بلاط حمام منزلها بحثًا عن السحر، بعد أن تأثرت بحديث أحد الدجالين عن تعرضها للسحر.



في الفيديو، ظهرت الفتاة وهي تتحدث إلى أحد أفراد أسرتها، قائلة: "محمد فيه سحر، واجد سحر، لا إله إلا الله بسم الله ما لقيته، تعوذ من إبليس".





وأضافت الفتاة: "والله أني مطلعته وبمسكه وبحطه في عيون اللي سحرلنا".



