انت الان تتابع خبر اقتربت النهاية التس ستخفي الكرة الارضية من الوجود .. ليلى عبد اللطيف توجه أخطر تحذير لسكان الأرض وتكشف توقعاتها المرعبة لعام 2024!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عادت العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف إلى الواجهة من جديد بعد نشر توقعاتها للعام القادم 2024، وما سيحدث فيه من تغييرات طارئة وأحداث غير متوقعة تشمل عدداً من بلدان العالم، بينها دول عربية مثل مصر والسعودية.

توقعات ليلى عبد اللطيف 2024

كشفت ليلى عبد اللطيف عن توقعاتها للعام 2024، وذلك عبر لقاء تلفزيوني كشفت فيه التوقعات التالية:

استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، مع احتمال وقوع مزيد من الخسائر البشرية والمادية.

اضطرابات سياسية في العديد من الدول، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة.كوارث طبيعية، مثل الزلازل والفيضانات والجفاف.

شروق شمس السلام في السودان بعد كل المصاعب والمعاناة في المرحلة القادمة.

بوادر حرب أهلية في أمريكا بسبب أحداث بارزة والإعلام يتجه إلى مدينة تكساس.

توجيه الأنظار على إيلون ماسك، كما تتجه إلى بورصة اليورو والدولار بسبب كوارث اقتصادية محتملة.

ظهور أمراض جديدة أو متحورة.

اختراعات جديدة، مثل تقنية الذكاء الاصطناعي.

توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 على دول العالم

كما تجدر الإشارة إلى أنه قد اعلنت ليلى عبد اللطيف على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، على أن الشهور المتبقية من عام 2023 ستكون مقلقة على بعض دول العالم وبالأخص دولة لبنان بعد ظهور الغيلان كما انها قد تنبأت باغتيال شخصية أوروبية بارزة مما عمل على أحداث الكثير البلبلة والاستنكار حيث يتطابق هذا مع ان الشخصية المستهدفة الان هيا شخصية دبلوماسية وليست عسكرية

وتعتبر توقعات ليلي عبد اللطيف من الامور التي تشغل بال الكثير من المواطنين بسبب العمل على تحقق بعضها في خلال العام الجاري

كما تعمل على اعلان التنبؤات الخاصة بها في نهاية كل عام ميلادي قبل انتهاء العام بثلاثة أشهر أى في الربع الاخير من العام والتى ينتظرها الكثير من المواطني

توقعات ليلي عبد اللطيف السابقة التى تحققتن. تحققت بعض توقعات ليلي عبد اللطيف خلال الاعوام الماضية، ومنها مايلي:

فوز ماكرون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية في أبريل 2022.

فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2022.اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022.

استقالة جونسون كرئيس وزراء المملكة المتحدة في يوليو 2022.

وفاة الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر 2022.

.