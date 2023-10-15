انت الان تتابع خبر الطفلة جنى مقداد التي غنت ماما جابت بيبي.. كبرت وصارت عروسة وح تجيب بيبي مثل امها كمان والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - خطوبة جنى مقداد طفلة طيور الجنة .. كثيرون يبحثون عن صور أطفال طيور الجنة، وهي القناة المجانية الرائدة بالعربية في عالم الأطفال يتابعها الملايين في الوطن العربي، فهاهي جني مقداد طفلة طيور الجنة وبطلة تريند الألفينات، تتصدر تريند السوشيال ميديا الآن بعد الإعلان عن خطوبتها.

خطوبة جنى مقداد طفلة طيور الجنة

رواد السوشيال ميديا تداولوا خبر خطوبة جني مقداد، التي اشتهرت بأغنية "ماما جابت بيبي"، وهي أغنية خاصة بالأطفال كانت جنى بطلتها.

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