انت الان تتابع خبر احذروا قبل فوات الأوان.. 10 علامات لاتتجهلها ابداً في الجسم تنذرك بارتفاع مستوى السكر في الدم.. اخطرها رقم 4 تعرف عليها الآن.! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - مرض السكري هو إحدى الأمراض المزمنة التي تسبب العديد من المضاعفات إذا لم يتم إدارتها بشكل صحيح. وعندما يحدث ارتفاع مستوى السكر في الدم دون أن ينتبه المريض، فإنه يمكن أن يسبب العديد من الأعراض المقلقة. ولذلك، من الضروري أن يتم تشخيص وعلاج السكري بشكل صحيح وفي وقت مبكر لتجنب حدوث المضاعفات.الكثير من الناس مصابون بداء السكري وهم لا يدرون. لذلك، توصي الجمعية الأمريكية للسكري معظم البالغين ببدء فحص السكري بداية من سن الخامسة والثلاثين. توصي الجمعية أيضًا المصابين بالسمنة ولديهم عوامل خطر إضافية للإصابة بمقدمات السكري أو داء السكري من النوع الثاني بفحص السكري قبل سن الخامسة والثلاثين. كما يجب إجراء اختبارات السكري لأي شخص يظهر عليه الأعراض المبكرة لداء السكري، ولكن تلك الأعراض ليست من السهل تمييزها. ففي الواقع، يمكن أن تتطور الأعراض ببطء لدرجة أن تجد أشخاصًا بدأت إصابتهم بداء السكري من النوع الثاني قبل تشخيصهم به بأعوام

احجز موعدًا لتلقي الرعاية اللازمة إذا لاحظت الأعراض التالية:

1. العطش الشديد.

2. كثرة التبول.

3. الشعور بالتعب أكثر من المعتاد.

4. ضبابية الرؤية.

5. فقدان الوزن دون تعمد ذلك.

يمكن أن يؤدي تمييز أعراض داء السكري المحتملة إلى تشخيص الحالة وعلاجها مبكرًا. ويمكن أن يساعد ذلك على الوقاية من مضاعفات داء السكري، ومن ثم العيش بصحة أفضل.

فيما يلي مزيد من التفاصيل عن المؤشرات والأعراض المحتملة لداء السكري:

زيادة الإحساس بالعطش وكثرة التبول

من أعراض السكري الشائعة زيادة الإحساس بالعطش وكثرة التبول. فالمصابون بالسكري يتراكم السكر الزائد -أو ما يُسمى أيضًا الغلوكوز- في دمهم. ويدفع ذلك الكليتين للعمل بجهد أكبر لترشيح السكر الزائد وامتصاصه.عندما تعجز الكليتان عن التعامل مع هذه الزيادة في السكر، تنصرف تلك الزيادة في البول، وتصرف معها سوائل من أنسجة الجسم. وينتج عن ذلك الجفاف الذي يؤدي في العادة إلى شعور بالعطش، بينما يؤدي شُرب المزيد من السوائل لإرواء العطش إلى المزيد من التبول.

الإرهاق

يمكن أن يسبب داء السكري شعورًا بالتعب الشديد. ويُسمى ذلك الإجهاد. ويحدث نتيجة لإعاقة سكر الدم المرتفع قدرة الجسم على استخدام السكر لإنتاج الطاقة. يمكن أيضًا أن يسبب الجفاف الناتج عن زيادة معدل التبول الشعور بالإرهاق.

فقدان الوزن

عندما تفقد السكر عبر التبول المتكرر، فأنت تفقد كذلك سعرات حرارية. وفضلاً عن الجفاف، فقد ينجم عن ذلك نقص سريع للوزن، خاصةً في حال المصابين بالنوع الأول من داء السكري. ولكن قد يحدث ذلك أيضًا لبعض المصابين بالنوع الثاني من داء السكري. وقد يلاحظ المشخَّصون حديثًا بداء السكري زيادة في الوزن على الفور نتيجةً لتحسن الترطيب. ثم بمرور الوقت، وبسبب التخلص من القليل من السكر في البول، قد تستمر الزيادة في الوزن ما لم تُتخذ خطوات لمنعها.

ضبابية الرؤية

تؤثر أعراض السكري في بعض الأحيان على البصر. إرتفاع مستويات السكر في الدم يمكن أن يسحب السوائل من أنسجة الجسم، بما في ذلك العدستين في العينين. هذا يؤثر على قدرة العين على التركيز. ومع علاج السكري والسيطرة على مستويات السكر في الدم بشكل أفضل، يمكن للعينين استعادة قدرتهما على التركيز وتلاشي الضبابية في الرؤية.

ومع ذلك، إذا لم يتم علاج السكري، فقد يحدث تكون أوعية دموية جديدة في الشبكية، وهي الجزء الخلفي من العين. قد يؤدي هذا إلى التلف في الأوعية الدموية الأخرى. في معظم الحالات، لا تسبب هذه التغيرات المبكرة مشاكل في الرؤية لمعظم الأشخاص. ومع ذلك، إذا لم يتم اكتشاف هذه التغيرات وتفاقمت، فقد تؤدي في النهاية إلى مشاكل في الرؤية وحتى العمى.

يمكن أن تسبب مستويات السكر العالية بطء تدفق الدم وتؤثر على عملية الشفاء الطبيعية للجسم. بسبب ذلك، قد يلاحظ مرضى السكري ظهور قروح بطيئة الشفاء، خاصة في أقدامهم. قد يصاب مرضى السكري الإناث بعدوى فطرية في المثانة والمهبل بمعدل أعلى من غيرهن.

يمكن لمرضى السكري أن يشعروا بوخز وفقدان الإحساس، أو ما يعرف بالخدر، في اليدين والقدمين، ولكن هذه الأعراض أقل شيوعًا. يمكن أن يؤثر ارتفاع مستوى السكر في الدم على أداء الأعصاب ويمكن أن يسبب ألمًا حارقًا في الذراعين واليدين والساقين والقدمين.

قد يلاحظ مرضى السكري أيضًا تغيرات في اللثة، حيث تصبح ضعيفة وحمراء ومتورمة

قد يؤثر داء السكري على قدرة الجسم على محاربة الجراثيم، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالتهابات في اللثة والعظام التي تثبت الأسنان في مكانها. وهذا يمكن أن يتسبب في ظهور أعراض أخرى نادرة لداء السكري عندما ينكمش اللثة عن الأسنان، مما يؤدي إلى انتشار العدوى وتكوين جيوب تحمل الصديد في اللثة.

عند ملاحظة أي أعراض تشير إلى احتمالية إصابتك بداء السكري، يجب التحدث إلى فريق الرعاية الصحية الخاص بك. فداء السكري هو حالة مرضية خطيرة، وكلما تم تشخيصها في وقت مبكر، ستبدأ العلاج سريعًا. وبفضل الدعم الفعال من فريق الرعاية الصحية، يمكن للأشخاص المصابين بداء السكري أن يسيطروا على المرض بنجاح ويعيشوا حياة صحية نشطة