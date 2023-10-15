انت الأن تتابع خبر مشهد يدمي القلب .. والد الشهيد محمد الدرة يودع أفرادًا من عائلته شهداء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تناقلت وسائل إعلام فلسطينيّة مقطع فيديو يظهر جمال الدرة، والدَ الشهيدِ الطفل محمد الدرة، يودّع عدد من أفراد عائلته شهداء في قصف الاحتلال على قطاع غزة.

ونهار الـ 30 من سبتمبر 2000، وهو اليوم الثالث لاندلاع الانتفاضة الثانية "انتفاضة الأقصى" استشهد الطفل محمد جمال الدرة (12 عامًا) في بث مباشر أمام مرأى ومسمع من العالم كلّه، ساعتها صرخ أحد المتواجدين "مات الولد برصاصة" فظلت تلك الكلمات تُسمع إلى الآن، كـ"حدث مستمرٍ وإن اختلفت الأسماء والأماكن والتفاصيل".