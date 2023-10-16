انت الان تتابع خبر علامات تدل على إصابتك بمرض شائع وخطير.. إذا شعرت بهذه الأعراض اذهب للطبيب على الفور والا ستندم! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عسر الهضم هو حالة مرضية شائعة قد تحدث في أي عمر، ويصاحبها شعور بالتخمة والامتلاء قبل الانتهاء من الوجبة، وقد تسبب اضطرابًا أو ألمًا أو انزعاجًا وعدم الشعور بالراحة في المعدة أو الجزء العلوي من البطن، وحسب موقع Medicalxpress

نرصد في هذا التقرير اعراض عسر الهضم وأسبابه والوقاية منه.

أعراض عسر الهضم:

شعور سيء قد يظهر على شكل ألم، وضيق، وانتفاخ.

الشعور بالشبع وامتلاء المعدة.

التجشؤ.

الإمساك.الشعور بحرق.

الغثيان.

القيء.

ألم في منطقة أعلى البطن.

اسباب عسر الهضم:

اضطرابات في عمل المعدة الحركيّ، وخاصة تأخر وبطء إخلاء الطعام من المعدة.

خلل في نظام تأقلم ومناسبة المعدة للغذاء الداخل إليها.

فرط حساسية المعدة في كل ما يتعلق ببث الشعور بالألم.

تلوث تُسببه الجرثومة الملوية البوابية.

مشاكل في الأعصاب أو العضلات في الجهاز الهضمي إذا حدث بها أي خلل، فتؤدي إلى إفراغ المعدة ببطء أكثر من المعتاد؛

الحساسية للألم ،تتمدد المعدة عند تناول الطعام، وهناك بعض الأشخاص حساسون لهذا التمدد ويشعرون بالألم عند تمدد المعدة.

وجود عدوى بكتيرية بالمعدة "الهليكوباكتر بيلوري" ويمكن أن تؤدي إلى التهاب بالمعدة أو قرحة.

غالبًا ما يعاني الأشخاص الذين يعانون من عسر الهضم الوظيفي من مشاكل مزاجية (مثل: القلق أو الاكتئاب). الوقاية من عسر الهضم:

تناول وجبات صغيرة.

تناول الطعام ببطء.

الابتعاد عن تناول الأطعمة الحامضية، مثل الطماطم، البرتقال، الليمون.

تجنب الأطعمة الدسمة.

تجنب شرب الكافيين.