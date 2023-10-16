انت الان تتابع خبر 10 علامات في جسمك تنذرك بارتفاع مستوى السكر في الدم.. تعرف عليها الان ولاتتردد والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - السكري هو مرض مزمن يسبب العديد من المضاعفات إذا لم يتم إدارته بشكل صحيح، خاصة أنه قد يرتفع مستوى السكر في الدم دون أن ينتبه المريض.

وعندما يحدث ذلك، يمكن أن يطلق العنان لعدد كبير من الأعراض المقلقة. يعتبر مرض السكري من النوع الثاني خبيثًا بشكل مخادع في البداية لأن الآلية الخاطئة التي تدفعه إلى إحداث اضطراب.

والآلية المعنية هي ارتفاع مستويات السكر في الدم، وهو تهديد دائم لمرضى السكر. سكر الدم هو النوع الرئيسي للسكر الموجود في الدم. والأشخاص المصابون بداء السكري عرضة لمستويات السكر غير المستقرة في الدم بسبب ضعف إنتاج الإنسولين، الهرمون الذي يضبط المادة.

والنتيجة هي مستويات السكر في الدم غير المقيدة. وارتفاع نسبة السكر في الدم مسؤول عن أعراض مرض السكري من النوع الثاني لأنه يتداخل مع العمليات الجسدية.

وأوضحت الدكتورة إفثيميا كارا، استشارية الغدد الصماء في عيادة الأطباء في عيادة هارلي ستريت، لموقع "إكسبريس" البريطاني، كلما زاد ارتفاع نسبة السكر في الدم، زاد مدى الأعراض.

ووفقًا للدكتورة كارا، يمكن أن يؤدي عدم علاج ارتفاع السكر في الدم إلى الجفاف الشديد وتراكم الأحماض السامة (الكيتونات) في الدم والبول (الحماض الكيتوني)رائحة الفم الكريهة

2- الغثيان

3- التقيؤ

4- وجع البطن

تزايد في معدل التنفس وشعور بضيق التنفس

الجفاف في الفم

الضعف العام

الارتباك والتشوش

الوقوع في حالة غيبوبة

اضطرابات في النوم

ووفقًا للدكتورة كارا، فإن زيادة في مستوى الجلوكوز وزيادة في تردد التبول وكميته وشعور بالعطش الشديد هي أعراض لارتفاع نسبة السكر في الدم والتي قد تؤثر بشكل غير مباشر.

وأوضحت أن "هذه الأعراض يمكن أن تؤثر على النوم بسبب التبول الليلي المتكرر والشعور بالعطش الليلي والجوع".

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم إلى ظهور أعراض مثل الاضطراب والأرق وعدم الاستقرار والشعور بالحرارة الشديدة.

وأشارت الدكتورة كارا إلى أن "هذه الأعراض يمكن أن تؤثر على النوم وتتسبب في الاستيقاظ في منتصف الليل مع الشعور بالتعرق والرعشة".

وقالت الدكتورة كارا إن مرضى السكري وارتفاع مستوى السكر في الدم قد يعانون أيضًا من متلازمة تململ الساق (RLS).

وهذه الحالة تجعل المريض يشعر بالحاجة لتحريك ساقيه أثناء الجلوس أو الاستلقاء، مما يجعل من الصعب عليه النوم.

ويمكن أن يؤدي فقدان السيطرة على مرض السكري مع ارتفاع مستوى السكر في الدم إلى تلف الأعصاب السكري.

ويشير تلف الأعصاب السكري إلى تلف الأعصاب في القدمين أو الساقين مما يؤثر على الإحساس وقد يسبب أعراضًا مثل الألم والوخز والتنميل والحرقان.

أشارت الدكتورة كارا إلى أن هذه الأعراض يمكن أن تسبب صعوبة في النوم وتؤدي إلى الاستيقاظ في منتصف الليل بسبب الأحاسيس السلبية التي ترافقها.