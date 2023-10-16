انت الأن تتابع خبر مفاجأة صادمة من الدكتورة هبة قطب تكشف حقيقة مذهلة عن تأثير هذا الشيء في ليلة الدخلة.. والجميع في حالة صدمة! والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - عندما يتم ذكر ليلة الدخلة في مصر، يرتبط ذلك عادة بتناول بعض الأطعمة مثل الحمام والبط والمأكولات البحرية.

يعتقد الكثيرون أن هذه الأطعمة مفيدة لصحة الزوجين، ولكن هل فكرت يومًا في حقيقة ذلك وأصل هذا الارتباط بين الحمام وليلة الزفاف؟

وفقًا للاستشارية العلاقات الزوجية، الدكتورة هبة قطب، فإن ارتباط الحمام بليلة الزفاف هو مجرد عادة قديمة في مصر ومنتشرة في العديد من المحافظات. وأضافت الدكتورة هبة قطب في تصريحاتها لبرنامج "واحد من الناس" على قناة النهار: "بعض الأهالي في المحافظات يعتقدون أن تناول الحمام مفيد لصحة الزوجين، ولذلك يقدمونه في ليلة الزفاف".

وأوضحت: "على الرغم من المعتقدات الشائعة بين المصريين، إلا أن الحمام من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، مما يؤدي إلى الشعور بالخمول والنعاس، بالإضافة إلى أن لحم الحمام دسم".

هل يعتبر الحمام مفيدًا في ليلة الزفاف؟ يحتوي الحمام على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم، ويحتوي أيضًا على البروتينات التي تساعد في بناء الأنسجة والعضلات في الجسم، وفقًا لموقع "دكتور هيلث بينفيتس".

الحمام يحتوي على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية المفيدة للجسم والبشرة. فهو يحتوي على العديد من الفيتامينات الأساسية مثل فيتامين أ وفيتامين ب1، ب2، ب3، ب6، وفيتامين ب. هذه الفيتامينات القوية تعزز التغذية الصحية للجسم والبشرة، وتساعد في تعزيز جهاز المناعة لمحاربة الأمراض والتهابات الجسم.

بالإضافة إلى ذلك، الحمام غني بالبروتين، حيث يحتوي على 36.7 جرام من البروتين في كل 199 جرام من الحمام. هذه النسبة العالية من البروتين تعزز الرؤية وتساهم في تحسين الرؤية الليلية.

ويعتبر الحمام مصدرًا ممتازًا للكالسيوم، العنصر الغذائي الذي يلعب دورًا هامًا في تقوية العظام والأسنان. وبالإضافة إلى ذلك، تناول الحمام يعزز جهاز المناعة ويحفز إنتاج كريات الدم البيضاء التي تعمل على تعزيز المناعة وحماية الجسم من الأمراض والعدوى.

ويحتوي الحمام أيضًا على فيتامين سي، الذي يلعب دورًا هامًا في التخلص من المواد المؤكسدة في الجسم والتي تسبب الطفح الجلدي وعلامات الشيخوخة المبكرة. كما أن البروتين الموجود في الحمام يعمل على تحسين تدفق الدم إلى الجلد المصاب بالالتهابات ويساهم في شفاء الجروح والحروق.

وتعتبر تناول الحمام واقيًا فعالًا ضد مرض السكري، حيث يحتوي على نسبة جيدة من الزنك الذي يساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم ويحمي من الإصابة بمرض السكري.وأخيرًا، الحمام غني بالبوتاسيوم، العنصر الغذائي الذي يلعب دورًا هامًا في حماية الجهاز العصبي وتعزيز وظائفه.

وبالتالي، تناول الحمام يساعد على تكوين الخلايا العصبية ويحمي من أعراض نقص البوتاسيوم في الدم مثل التعب والضعف العام والتشنجات العضلية.

فوائد الحماية من أمراض القلب: يحتوي الحمام على نسبة عالية من فيتامين ب6 الذي يُعتبر حماية فعالة للقلب، حيث يحمي الجسم من الإصابة بالنوبات القلبية. كما يحتوي الحمام على نسبة عالية من البوتاسيوم، الذي يلعب دورًا هامًا في تنظيم دقات القلب وضمان عملها السليم.

من جانب آخر، يجب الانتباه إلى أضرار الإفراط في تناول لحم الحمام. فعند الإفراط في تناوله، يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة الجسم. فلحم الحمام يحتوي على نسبة عالية من الدهون، خاصة في الجلد، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.