انت الان تتابع خبر إبنة ملك المغرب للا خديجة تخطف الأنظار بجمالها و تذهل الشعوب العربية بجمال اسطوري لم يسبق له أي أميرة من قبل والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تلقت الأميرة للا خديجة العلوي، ابنة الملك محمد السادس، اهتمامًا كبيرًا في ظهورها الأخير. حيث كانت بجوار والدها عندما غادرا القصر الملكي بعد مناسبة رسمية للعائلة والبلاد. وقد لفتت الأنظار بتغير كبير في ملامح وجهها، وهذا هو أول ظهور لها في وسائل الإعلام بعد غياب طويل.

تم نشر صور الأميرة أثناء تواجدها في الموكب الملكي، حيث كانت ترتدي القفطان المغربي الفخم والمطرز. واختارت بعض المجوهرات الناعمة لإكمال إطلالتها، واعتمدت تسريحة الكعكة المنخفضة. تمت الاحتفالات بمناسبة الذكرى التاسعة عشر لتولي الملك محمد السادس للعرش في مختلف المدن المغربية.

لقد لاقت جمال الأميرة إعجاب الجمهور المغربي والعربي، حيث كان الجميع معتادًا على رؤيتها طفلة صغيرة. ولكن الآن، أصبحت شابة وزادت جمالًا.

أثارت إطلالة الأميرة المغربية للا خديجة العلوي ردود فعل كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول الصور بشكل واسع. وعلّق العديد من الأشخاص على الشبه الكبير بينها وبين والدتها للا سلمى. فقد كتب أحدهم: "سبحان الله، إنها نسخة مصغرة من للا سلمى"، وأضاف آخر: "جميلة جداً، إنها تمتلك جمالًا يشبه والدتها وعماتها، الله يحفظها"، كما قال آخر بتعليقه: "إنها تشبه والدتها بشكل كبير حقًا".