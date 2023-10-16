انت الان تتابع خبر العنوسة ترعب فتيات المملكة وتعيق حياتهم.. سيدة أعمال سعودية فائقة الجمال تعرض 5 ملايين لمن يتزوجها مقابل شرط واحد رفضه الكثيرون!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في مفاجأة صادمة أرعبت فتيات السعودية كشفت دراسة حديثة عن ارتفاع نسبة العنوسة في المملكة إلى 4 ملايين فتاة.وبحسب آخر إحصائية أجرتها جمعية متخصصة في قضايا الزواج وقام بإعدادها الدكتور علي الزهراني عضو هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية بالمملكة، كشفت أّن “عدد الفتيات العوانس في المملكة بلغ 4 ملايين فتاة العام الجاري.

واستنادًا إلى إحصاءات وزارة الخدمة الاجتماعية فإن نسب العنوسة في المملكة تقاس بتجاوز الفتيات سن الثلاثين، وعليه فقد حذّرت وزارة الخدمة الاجتماعية، من أن معدل من تجاوزن الثلاثين من الفتيات السعوديات دون زواج قد تجاوزت المعدل الطبيعي ويجب معالجتها،

فيما ذكرت وزارة التخطيط السعودية أن عدد اللواتي لم يتزوجن في العشرية الماضية وتخطين عمر الـ30 عامًا، وصل إلى 1.529.418 فتاة، بنسبة تصل إلى 33.45% من إجمالي عدد النساء في المملكة البالغ 4.572.231 فتاة.

وفي السياق أعلنت جمعية”وئام”، وهي إحدى الجمعيات السعودية المتخصصة في شؤون الأسرة، مطلع العام الجاري أن نحو ثلث الفتيات السعوديات فوق الثلاثين عامًا لم يتزوجن خلال العشرة أعوام الماضية.وقالت “وئام” إن عدد السعوديات المتأخرات عن الزواج تجاوز الـ 1.5 مليون فتاة، وهو ما يمثل نسبة 33.4% من عدد النساء في المملكة والذي يصل إلى 4.6 ملايين امرأة.

وفي ظاهرة جديدة من نوعها عرضت سيدة أعمال سعودية عبر إحدى وسائل الاعلام مليوناً و330 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل خمسة ملايين ريال، لمن يتزوج منها “مسياراً”.