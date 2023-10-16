انت الان تتابع خبر تسبب تساقطه وتلفه ..5 زيوت للشعر هي الأسوأ على الإطلاق ؟..تعرف عليها و تجنبها فورا والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - إذا كنت شخصًا يريد شعراً لامعاً ، فلا يمكنك تجنب التزييت. لكن تأكد من الابتعاد عن هذه الزيوت الخمسة لأنها قد تكون أسباب تساقط الشعر.

كلنا نريد شعر مثل رابونزيل ، أليس كذلك؟ هذه الأقفال الطويلة اللامعة هي موضع حسد الكثيرين! ولكن كما نعلم جميعًا ، فإن الحصول على شعر لامع ليس سهلاً كما يبدو.

يتطلب الأمر الكثير من العمل الشاق ، وإذا كنت مستعدًا لكل هذا الجهد ، فقد لا تكون بعيدًا عن تحقيق حلمك.