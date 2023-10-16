انت الان تتابع خبر العراف ليلى عبد اللطيف تصعق المصريين وتتنبأ بمفاجآت كارثية لمصر في بداية2024..صدمة كبيرة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - مع اقتراب نهاية عام 2023، تتوقع عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف، بعض الأمور التي يدور بها اقتصاد مصر مع بداية العام الجديد 2024، وهناك عددًا من نحو مصير الصراعات الدائرة حول العالم قبل بداية عام 2024، وفقا لما جاء بموقع الـ "يوتيوب" .توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 لمصر:

تزداد محركات البحث عبر "جوجل"، حول توقع خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف 2024 التي تخص الأوضاع في مصر والعالم خلال الفترة المقبلة،

مما يجعل الكثيرون ينتظرون توقعاتها، التي من المفترض أن تتحقق، لذلك حصلت على شهرة عالية بالعالم العربي، وكان من بينها اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية،

كما تتوقع العرافة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويفوز بها، مع استقرارا الوضع الاقتصادي فيما بعد، ونشهد انخفاض معدلات التضخم، ويتم إطلاق مشاريع بنية تحتية جديدة، ومنها توسيع مشروعات قناة السويس الجديدة.

توقعات ليلى عبد اللطيف 2024

توقعت خبيرة الأبراج بوقوع بعض الكوارث الطبيعية، ومن بينها الزلازل والفيضانات والجفاف، مع انتشار أمراض جديدة أو متحورة، تقينات حديثة، مثل تطور نظام الذكاء الاصطناعي، شروق شمس السلام في السودان بعد كل المصاعب والمعاناة خلال الفترة القادمة.