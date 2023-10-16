انت الان تتابع خبر شهر اكتوبر يحمل الكثير من المفاجآت..العرافة ليلى عبد اللطيف تفاجئ الجميع وماسيحدث الأسبوع المقبل هو الجنون بحد ذاته! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - خرجت ليلى عبد اللطيف عن صمتها وفجرت مفاجأة من العيار الثقيل، حيث كشفت عن تنبؤاتها للفترة القادمة من عام 2023.

ليلى عبد اللطيف أكدت أن شهر اكتوبر وبقية أشهر هذا العام سيحملين الكثير من المفاجآت، حيث توقعت حدوث كوارث بشرية كبيرة.

العرافة الشهيرة اطلقت تحذيرات للمواطنين في معظم دول العالم، ونصحتهم بتخزين الغذاء والدواء، حيث كشفت عن وباء سيخلق أزمة لحوم وسيضرب المواشي والدواجن.

وقالت إن نهاية 2023 ستكون محزنة من خلال اغتيال شخصية قيادية بارزة، وإيقاف التعليم في عدة مدارس وجامعات بالعالم بسبب انتشار وباء جديد وخطير.

وتحدثت ليلى عبد اللطيف عن كوارث ستضرب ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

كما تنبأت بقطع شبكات الإنترنت في الأسبوع المقبل لفترة زمنية محدودة في أغلب دول العالم بسبب حدث ما، وتعرض أحد رؤساء العالم لكمين مسلح أو انقلاب عسكري ومصيره سيكون غامضاً.

وتوقعت الفلكية اللبنانية الشهيرة تعرض رئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان لعملية اغتيال.