انت الان تتابع خبر دلالات قيام الساعة ظهرت في الكويت.. شاب في عمر الزهور تزوج 4 نساء دفعةً واحدة وفي ليلة الدخلة حصلت الكارثة التي لم تكن بالحسبان!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أقدم شاب كويتي عمره (28عاما) على مغامرة جنونية عندما تزوج أربع نساء في ليلة واحدة ليثبت لطليقته انه ما زال يتمتع بالجاذبية.

ونقلت الصحيفة عن الرجل قوله عند الانفصال قالت لي طليقتي انني لن أستطيع الزواج بعدها لأن لا امرأة من النساء ستوافق على الارتباط بيالى ان الشاب اقسم على ان يتزوج اربع نساء في ليلة واحدة

وبالفعل اقترن الشاب بأربع نساء في ليلة واحدة بتكلفة500 الف دينار هي مهور زوجاته الاربع بالاضافة الى 100 آلف دينار خصصها لقضاء شهر العسل.