انت الان تتابع خبر اكتشاف أثري في هذه دولة عربية فقيرة وخبراء الآثار من كل حد وصوب يهرعون إلى هذا المكان.. تفاصيل والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تتميز المنطقة العربية بثرواتها الطبيعية ومعالمها الأثرية النادرة التي تشير إلى عمق الحضارات التي ازدهرت في هذه الأراضي على مر العصور. ولا يزال العلماء يكتشفون معالم أثرية نادرة في عدة دول عربية، بالإضافة إلى الكنوز التي تم اكتشافها والتي تعد ثروة للدول التي تحتضنها.

في هذا السياق، قامت هيئة المسح الجيولوجي في المملكة العربية السعودية بالكشف عن موقع أثري نادر وغير مسبوق، مما دفع الخبراء للتوجه إلى الموقع للاطلاع عليه. وقد حضر علماء من مختلف أنحاء العالم للاطلاع على هذا الاكتشاف الهام.ووفقًا للتقارير الإعلامية، قام باحثون تابعون لهيئة المسح بعمليات التنقيب والبحث، وتمكنوا من اكتشاف بنايات حجرية يعود تاريخها إلى القرن التاسع قبل الميلاد.

وأوضحت التقارير أن هذا الاكتشاف النادر تم في منطقة الجوف في شمال المملكة العربية السعودية، والتي تشتهر بالكثير من المعالم الأثرية النادرة والقيمة التي تم اكتشاف بعضها، ولا يزال الكثير منها غير مكتشف حتى الآن وفقًا لتقديرات الخبراء.

أظهرت التقارير أن هذا الاكتشاف قد أدهش علماء الآثار في جميع أنحاء العالم ودفعهم إلى الاستعجال إلى موقع الاكتشاف لفحص ما تم العثور عليه في الواقع، وهذا يؤكد أهمية وقيمة الاكتشاف الذي تم الوصول إليه.

وأشار الخبراء إلى أن المنطقة التي تم اكتشافها تعتبر واحدة من أقدم المنشآت الحجرية التي قام الإنسان القديم ببنائها في جبل الظليات في منطقة الجوف شمال المملكة العربية السعودية.

وقد أصدر العلماء والخبراء الذين فحصوا الاكتشاف ورقة علمية أكدوا فيها أن ما تم اكتشافه يعتبر اكتشافاً نادراً ومدهشاً وفريداً من نوعه. وسيساهم بشكل كبير في مساعدة العلماء والخبراء على فهم الطبيعة ونمط الحياة التي عاشها الإنسان في القرن التاسع قبل الميلاد.

وأشار الخبراء إلى أن معرفة نمط الحياة المسيطر في تلك الفترة في منطقة معينة من العالم ستساهم بشكل كبير في فهم نمط الحياة في العديد من المناطق في جميع أنحاء العالم. ووفقًا للخبراء، يعتقدون أن منطقة الجوف في شمال السعودية تعد كنزًا أثريًا وتاريخيًا يزخر بالآثار القديمة التي لم يتم اكتشافها حتى الآن.

وأكد الخبراء أنهم سيوسعون عمليات البحث والتنقيب في المستقبل في منطقة الجوف، وذلك بناءً على اعتقادهم بأن هناك اكتشافات أثرية مدهشة ونادرة يمكن الوصول إليها في هذه المنطقة.