انت الان تتابع خبر ايام قليلة تفصلنا عن الكارثة الحقيقية..العرافة ليلى عبد اللطيف تثير فزع الجمهور وتكشف ماسيحدث بكل شجاعة.! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قالت الفلكية ليلى عبد اللطيف انها تقوم بواجبها تجاه البشرية، حيث لديها الهام تجاه التوقعات التي تطلقها وعلى الجميع أخذ الحيطة والحذر حتى لايندم الجميع.

العرافة الشهيرة اطلقت تحذيرات للمواطنين في معظم دول العالم، ونصحتهم بتخزين الغذاء والدواء، حيث كشفت عن وباء سيخلق أزمة لحوم وسيضرب المواشي والدواجن.

وقالت إن نهاية 2023 ستكون محزنة من خلال اغتيال شخصية قيادية بارزة، وإيقاف التعليم في عدة مدارس وجامعات بالعالم بسبب انتشار وباء جديد وخطير.

وتحدثت ليلى عبد اللطيف عن كوارث ستضرب ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

كما تنبأت بقطع شبكات الإنترنت في الفترة المقبلة لفترة زمنية محدودة في أغلب دول العالم بسبب حدث ما، وتعرض أحد رؤساء العالم لكمين مسلح أو انقلاب عسكري ومصيره سيكون غامضاً.

وتوقعت الفلكية اللبنانية الشهيرة تعرض رئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان لعملية اغتيال.