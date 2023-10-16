انت الان تتابع خبر اتفرج ..اجمل مذيعات قناه "الجزيره" تصدم الجميع وهي تقوم بفعل جريء مع زميلها بعد أن نسيت أنها على الهواء مباشرة..! فيديو اثار غضب الملايين من العرب والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف الراضي عن تجربة مضحكة حدثت أثناء بثه في برنامج تلفزيوني. وأوضح أن زميليه محمود مراد وعثمان آي فرح أخطأا في ذكر اسمه. فقد ناداه أحدهما باسم "أحمد" بدلاً من حقيقة اسمه، فيما رد الآخر باسم "حازم". وتساءل الراضي عن سبب صعوبة اسمه للآخرين.

وقد كشفت المذيعة السودانية نانسي محجوب عن موقف طريف مرتبط بحمزة الراضي. حيث ذكرت أن أحد زملائها عندما أراد تسلم الكلمة منها في النشرة، قال لها "شكراً حمزة" وذلك بناءً على الاسم المكتوب بشكل خاطئ على الشاشة.وهناك العديد من المواقف المحرجة والمضحكة التي تعرض لها المذيعون والصحفيون على الهواء مباشرة. ومن بينهم مذيعة قناة العربية التي سقطت على الأرض أثناء تقديمها النشرة الجوية.