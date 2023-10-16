انت الان تتابع خبر علامات الساعة ظهرت في هذه الدوله .. العروسه تتزوج الاب وابنه في يوم واحد وما يفعلونه في ليلة الزفاف. والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في وسط آلاف العادات والتقاليد المختلفة للزواج في مختلف دول العالم، نجد شيئًا يصعب تصديقه بغض النظر عن محاولاتنا لفهمه، وهو مرفوض تمامًا في ثقافتنا.

في إحدى قبائل بنغلاديش، يتم للعريس أن يتزوج الأم وابنتها في نفس الوقت. على الرغم من صعوبة تصديق ذلك، إلا أنه عرف متعارف عليه في هذه القبيلة ولا يمكن للزوج أن يتجاوز هذه العادة بأي شكل من الأشكال. وفي هذا المقال، سنستعرض لكم تفاصيل هذا الخبر المثير للصدمة.تروي السيدة أورولا دالبوت قصة مأساوية عاشتها في إحدى قبائل بنغلاديش. وتقول إنها الآن في سن الثلاثين، وتحكي أنها كانت صغيرة للغاية عندما توفي والدها، لم تتجاوز الثلاث سنوات من العمر. ولذلك، تزوجت والدتها من رجل آخر كان يمتلك ثروة كبيرة.

وتضيف أنها كانت تحبه بشدة، حتى وصلت إلى حد الأمنية بالزواج من شخص مثله. وعندما بلغت سن البلوغ، اكتشفت أنها كانت زوجته منذ الصغر. وهذه العادة هي جزء من عادات الزواج في قبيلتها، حيث يتزوج الرجل الأم وابنتها في نفس الوقت.

في هذه القصة، سنتعرف على أورولا دالبوت، امرأة شابة تعيش في قرية صغيرة تقع في قلب الجبال. تعيش أورولا مع والدتها وزوجها، الذي يعتبرها الزوجة الثانية له. وعلى الرغم من أنها تسعى جاهدة للهروب من هذه الحياة المقيدة، إلا أن والدتها تمنعها وتجبرها على قبول الأمر الواقع.