انت الان تتابع خبر خذوا حذركم لم يتبقى الا القليل.. العرافة ليلى عبد اللطيف تبكي بشدة وتكشف المفاجأة الكبرى التي ستحدث الأسبوع المقبل في مصر! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تنبأت العالمة الفلكية اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف بحدوث أحداث مثيرة في الأسبوع القادم، وخاصة في مصر. وقد أشارت السيدة المتنبئة إلى أن الأيام القادمة قد تشهد موجة حر غير مسبوقة في مصر، وهذه تعتبر الأشد منذ مئة عام. وقد حثت الجميع على أخذ الحيطة والحذر من هذه الظروف القاسية.

وفي توقعاتها لمصر، أشارت أيضًا إلى حدوث تطورات إقليمية كبيرة، بالإضافة إلى إقامة مشاريع متخصصة في مجال الطاقة المتجددة. ومن المتوقع أيضًا إقامة مشاريع تعزز وتدعم الشباب في عام 2023.