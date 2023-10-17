المشروب المعجزه الذي لن يخبرك به احد من الأطباء لتنظيف الجسم ونسف الدهون خلال أيام قليله

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الرياض - روايدا بن عباس - المشروب المعجزة الذي لن يخبرك به الأطباء لتنظيف الجسم ونسف الدهون خلال أيام معدودةتنتشر العديد من الطرق والوسائل التي تتبعها السيدات والفتيات اللاتي يعانين من السمنة والوزن الزائد من أجل التخلص من الدهون المتراكمة في مناطق مختلفة من الجسم وخاصةً دهون البطن التي تسبب ما يعرف بالكرش،حيث تلجأ البعض منهن إلى اتباع أنظمة الرجيم والتخسيس التي ربما تكون صعبة في تنفيذها إلى حد كبير، في حين قد يضطر البعض إلى التدخلات الجراحية لإزالة الدهون المترهلة.

مشروب تنظيف الجسم ونسف الدهونكما توجدي بعض الأدوية والعقاقير الطبية التي تستخدم في هذه الشأن، فضلاً عن إمكانية ممارسة التمارين الرياضية الشاقة لإنقاص الوزن ولكن تبقى الوصفات والخلطات الطبيعية التي يتم تناولها بشكل منتظم هي الحل الأمثل لزيادة معدلات حرق الدهون والشحوم المتراكمة في الجسم وهو ما يلعب دوراً كبيراً في الوصول إلى الوزن المثالي والجسم الرشيق.

وقد نشر موقع power of positivity وصفة طبيعية تعتمد على زيت البقدونس والعسل النحل وعصير الليمون وزيت الزيتون، ويمتلك هذا المشروب الطبيعي قدرة خارقة على تنظيف وتطهير الجسم من السموم والفضلات المتراكمة فيه بالإضافة إلى نسف الوزن الزائد في أقصر فترة زمنية ممكنة، سوف نتعرف معاً من خلال هذا المقال على مكونات وطريقة تحضير الوصفة

وصفة زيت البقدونس والعسل لنسف الدهونالمكونات ملعقة زيت الزيتون – نصف ملعقة زيت البقدونس – عصير ليمونة مع بشر قشرها – ملعقة عسل نحل

طريقة التحضير: يتم خلط جميع المكونات السابق ذكرها في وعاء مناسب جيداً مع التقليب المستمر لعدة دقائق حتى يتم الحصول على مزيج متجانس، ومن ثم يتم الاحتفاظ بالخليط الناتج في برطمان مغلق بإحكام ويتم وضعه في الثلاج

وينصح خبراء التغذية بتناول ملعقة كبيرة من هذا الخليط على الريق وملعقة أخرى قبل الخلود إلى النوم بحوالي نصف ساعة تقريباً من أجل الحصول على نتائج مذهلة.