انت الان تتابع خبر كيف ظهرت الأميره نور في حفل زفافها على رجل الأعمال السعودي عمرو بن فريد.. محاسنها تفوق جمال كل اميرات العالم والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - احتفلت الأميرة نور بنت عاصم بزواجها من رجل الأعمال السعودي عمرو بن فريد بن زيدان، في أحد فنادق البحر الميت في الأردن، في أجواء فخمة لا توصف.وكشفت الإعلامية لجين عمران على لقطات عدة من حفل زفاف الأميرة نور بنت عاصم وعمرو زيدان من خلال حسابها على انستقرام، حيث أحيا الحفل العديد من النجوم على فنان العرب محمد عبده الذي ظهر في أحد المقاطع،

كما تواجدا النجمان راغب علامة ووليد توفيق. كما دخل العروس الأميرة نور بن عاصم وعريسها عمرو زيدان على المدعوين، على صوت الفنانة نداء شرارة، التي نشرت بدورها مقطعاً لحظة دخول العروسين لقاعة الحفل.

ومن جهة أخرى، تألقت لجين عمران بفستان من اللون الأخضر الناصع حمل توقيع المصممة هويدا البريدي، جاء مجسماً على قوامها مع تزينه من أسفل بالريش، وأكملت الإعلامية السعودية أناقتها بارتداء مجوهرات ذهبية لافتة.

واستطاع الأمير هاشم بن الحسين أن يخطف الأنظار في حفل زفاف الأميرة نور بنت عاصم، وذلك بحضوره الحفل بإطلالة رسمية بعيداً عن الزي العربي المعتاد الظهور به في المناسبات العامة.

واستطاع الأمير هاشم بن الحسين أن يخطف الأنظار في حفل زفاف الأميرة نور بنت عاصم، وذلك بحضوره الحفل بإطلالة رسمية بعيداً عن الزي العربي المعتاد الظهور به في المناسبات العامة.

الجدير بالذكر أن عمرو زيدان هو رجل أعمال يعمل في مجال الطاقة والصناعة، وله استثمارات عدة في مجال التكنولوجيا، أما الأميرة نور بنت عاصم فقد تزوجت من الأمير حمزة بن الحسين ولديها منه طفلة قبل أن تنفصل عنه بعد 3 سنوات من الزواج.