انت الان تتابع خبر نبوءة العالم الهولندي تتحقق بحذافيرها وزلزال عنيف يضرب الأردن على غفلة.. ما حدث بهذه المنطقة جنوني والضحايا بالهبل! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قال مدير مرصد الزلازل الأردني المهندس غسان سويدان، الأربعاء، إن هزة أرضية بقوة 3.1 ضربت جنوب العقبة، وشعر بها بعض المواطنين.

وأوضح سويدان أنه تم تسجيل الهزة في تمام الساعة 2:34 ظهرا بتوقيت عمان.

وبين أن الهزة تعتبر من الزلازل الضعيفة وغير المؤثرة.وبين أن الهزة تعتبر من الزلازل الضعيفة وغير المؤثرة.

قال مدير مرصد الزلازل الأردني المهندس غسان سويدان، الأربعاء، إن هزة أرضية بقوة 3.1 ضربت جنوب العقبة، وشعر بها بعض المواطنين.

وأوضح سويدان أنه تم تسجيل الهزة في تمام الساعة 2:34 ظهرا بتوقيت عمان.

وبين أن الهزة تعتبر من الزلازل الضعيفة وغير المؤثرة.